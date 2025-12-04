ARTE URBANA

Salvador ganha dois murais de grafite em homenagem a Iansã e Santa Bárbara

As obras fazem parte do projeto Viva Salvador

Carol Neves

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 13:32

Arte em homenagem a Iansã Crédito: Mather Aguiar

O ponto de partida de uma grande rota de arte pública já pode ser visto na Baixa dos Sapateiros. Os primeiros murais do projeto Viva Salvador: arte, fé e tradição foram inaugurados no Mercado de Santa Bárbara, que nesta quinta-feira (4) se mistura ao vermelho das celebrações de Santa Bárbara e Iansã. As duas figuras religiosas são justamente as protagonistas das pinturas que agora ocupam o espaço.

As criações tomaram forma em apenas dois dias de trabalho intenso, reunindo nomes de destaque da cena do grafite baiano. Bigod e Prisk, do Coletivo MUSAS - Museu de Street Art de Salvador -, dividiram a execução de um dos painéis; o outro leva a identidade visual de Tárcio V, artista conhecido entre os principais representantes do grafite no estado.

Idealizado pela Viva Agência de Ideias, sob direção de Paula Hazin, o projeto nasce com o propósito de ressignificar muros e fachadas, transformando-os em lugares de memória e expressão das matrizes culturais de Salvador. “A ideia é homenagear a cidade com esta linguagem tão linda que é o grafite. Começamos pela festa de Santa Bárbara, que pinta nossa Salvador de vermelho. O nosso desejo é envolver arte, fé e festa, porém repensando a maneira como utilizamos os espaços públicos e, claro, trazendo beleza”, explica Hazin.

Arte urbana como ponte entre fé, identidade e cidade

A proposta do Viva Salvador vai além da estética: a iniciativa pretende fortalecer o patrimônio imaterial e valorizar tradições religiosas de matriz africana por meio da arte urbana. O projeto prevê ao menos sete grandes murais, cada um dedicado a uma celebração popular: São Lázaro, Nossa Senhora da Conceição da Praia, Bom Jesus dos Navegantes, Lavagem do Bonfim, Iemanjá e Carnaval.

Os locais escolhidos para receber as intervenções estão sendo definidos em diálogo com moradores e instituições públicas, priorizando áreas que precisam de revitalização ou que recebem grande circulação de pessoas. Segundo Hazin, “dentre os principais objetivos do projeto estão valorizar o patrimônio cultural e religioso de Salvador, além de promover o grafite como ferramenta de transformação urbana, estimular o turismo cultural, fortalecer a produção artística local e criar circuitos de arte pública acessíveis à população”.

Formação, debates e memória audiovisual

O Viva Salvador também aposta na educação e na troca de saberes. Jovens de bairros populares poderão participar de oficinas gratuitas de grafite, que abordarão desde técnicas de pintura até reflexões sobre identidade cultural e história da arte urbana. Ao final, os participantes se juntam à criação de novos murais.