Empresa de transporte de combustível abre 900 vagas para cursos gratuitos na Bahia

Estudantes terão bolsa-auxílio de R$ 1 mil

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 11:53

Transpetro em Madre de Deus
Transpetro em Madre de Deus Crédito: Divulgação

A Transpetro, empresa de transporte de combustível, abriu 900 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional na Bahia. A iniciativa, que é fruto de um convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Senai, dará uma bolsa-auxílio de R$ 1 mil e kit de material didático para os alunos.

No Brasil, a ação oferta 1,6 mil vagas. Além da Bahia, as oportunidades contemplam outros dez estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Na Bahia, os cursos são de eletricista industrial, soldador, mecânico, almoxarife, pedreiro, panificação, logística e inspetor de qualidade, entre outros. As aulas serão ministradas em cinco cidades: Madre de Deus, Feira de Santana, Jequié, Itabuna e Alagoinhas. A carga horária dos cursos é de 160 horas.

Os alunos formados serão cadastrados automaticamente no Sine, sistema do Ministério do Trabalho e Emprego que conecta trabalhadores a vagas em todo o país.

