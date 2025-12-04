Acesse sua conta
100 vagas imediatas e salários de até R$ 4 mil: inscrições para concurso de prefeitura terminam hoje (4)

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07:01

Prefeitura de Jequié
Prefeitura de Jequié

As inscrições para os dois concursos da Prefeitura de Jequié, no sudoeste da Bahia, terminam nesta quinta-feira (4). Juntos, os certames somam 112 vagas imediatas e cadastro reserva, com salários que variam de R$ 1.929,37 a R$ 4.182,98. As inscrições serão realizadas pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib).

O edital nº 01/2025 da Prefeitura de Jequié oferece 105 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e os salários vão de R$ 1.929,37 a R$ 2.567,99. O segundo edital, nº 03/2025, é da Câmara Municipal de Jequié e oferece 7 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para níveis médio e superior. A remuneração inicial varia de R$ 2.865,06 a R$ 4.182,98, com cargas horárias entre 20 e 40 horas semanais.

Vagas

Vagas para concursos de Jequié

Vagas para concursos de Jequié
Vagas para concursos de Jequié
Vagas para concursos de Jequié
Vagas para concursos de Jequié
Vagas para concursos de Jequié
Vagas para concursos de Jequié
1 de 6
Vagas para concursos de Jequié por Reprodução

Inscrição

As taxas variam entre R$ 110 e R$ 130, conforme o nível de escolaridade.

Etapas

Os dois concursos contarão com prova objetiva, prova discursiva e, para cargos de nível superior, prova de títulos.

As avaliações objetivas terão caráter eliminatório e classificatório, cobrando conteúdos de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Conhecimentos Gerais sobre Jequié e Conhecimentos Específicos.

As provas serão aplicadas preferencialmente em Jequié, podendo ocorrer em cidades vizinhas caso haja necessidade de acomodar todos os candidatos.

Cotas e acessibilidade

Ambos os editais preveem 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência (PcDs), em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e o Decreto Federal nº 9.508/2018.

Os candidatos deverão comprovar a deficiência mediante laudo médico recente e, caso aprovados, passarão por perícia médica oficial. As provas e demais etapas serão realizadas em condições de igualdade com os demais concorrentes.

Validade

Os dois concursos terão validade de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período, a critério da administração municipal e da Câmara.

Mais informações e os editais completos estão disponíveis no portal da banca organizadora.

