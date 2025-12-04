Acesse sua conta
Prefeitura abre mais de 600 vagas para todos os níveis em concurso público

Inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A prefeitura de Croatá, no estado do Ceará, está com inscrições abertas para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 63 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 05 de janeiro de 2026. Os salários chegam a R$ 10,5 e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Legatus. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 100,00 para nível médio/técnico; e R$ 130,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Veja vagas do concurso da prefeitura de Croatá

Veja todas as vagas
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
1 de 9
Veja todas as vagas por Reprodução

Isenção da taxa de inscrição

Têm direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos enquadrados como baixa renda, mediante comprovação via Cadastro Único. O edital não informa o prazo para solicitação da isenção, apenas a data de publicação do seu resultado, que ocorrerá no dia 29 de dezembro.

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, consiste em uma prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 1º de março de 2026. A segunda etapa, também eliminatória e classificatória, será a prova de títulos destinada aos candidatos ao cargo de professor. O período de envio dos documentos referentes à prova de títulos é até o dia 20 de abril. A terceira etapa consiste em teste de aptidão física, de caráter eliminatório, para o cargo de Guarda Municipal, e está prevista para o dia 26 de abril de 2026. 

O processo seletivo terá validade de dois anos, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período. Os resultados serão publicados no dia 26 de junho de 2026.

Veja o edital completo.

Trabalho Emprego Concurso Concursos Concurso Público Empregos

