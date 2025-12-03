Acesse sua conta
SIMM abre quase 200 vagas de emprego em Salvador nesta quinta (4)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 18:00

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 195 vagas de trabalho para esta quinta-feira (4) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como garçom, assistente administrativo, auxiliar de loja, operador de telemarketing, operador de caixa, atendente de farmácia, repositor de mercadorias, vendedor, barman, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,6 mil.

Veja as vagas

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento

Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Dicas de como ir bem em uma entrevista

Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali.

Salvador Trabalho Emprego Vagas Simm Empregos

