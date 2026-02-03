Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 20:34
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 479 vagas de trabalho para esta quarta-feira (4) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como auxiliar administrativo, açougueiro, atendente, recepcionista, operador de telemarketing, gerente administrativo, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 8 mil.
Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.
Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
