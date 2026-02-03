Acesse sua conta
'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP

Jovem de 22 anos se formou em colégio público de Cajazeiras

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 12:11

Wesley de Jesus, 22, aluno da rede publica e 1º lugar no vestibular de Medicina da USP
Wesley de Jesus, 22, foi aluno da rede publica e 1º lugar no vestibular de Medicina da USP Crédito: Reprodução

O baiano Wesley de Jesus, de 22 anos, que conquistou o primeiro lugar em Medicina na Universidade de São Paulo (USP), é lembrado pelos professores como um aluno exemplar. O jovem estudou o Ensino Fundamental e o Ensino Médio no Colégio Estadual Ana Bernardes, no bairro de Cajazeiras, e nunca perdeu de ano, nem ficou em recuperação.

“Não parava de estudar, vivia na escola querendo fazer redações, pedindo livros a mais para complementar o que aprendia na sala de aula. Agora colhe os frutos”, afirma Manoel Menezes, diretor do colégio. 

“A diversão dele era na biblioteca. Era rato de livros. Como era bastante carente, pedia para usar os computadores da escola. Vinha para a escola de manhã, almoçava, estudava à tarde e ficava até a noite usando os computadores para pesquisar e aprender mais”, relembra.

1 de 8
O diretor conta ainda que o jovem se destacava em disciplinas como Química e Física. Em geral, não tinha notas excepcionais, mas foi a constância e a dedicação que o fizeram se destacar. Wesley estudava no turno da tarde, mas chegava cedo para utilizar os computadores da escola e só saía à noite.

“A palavra que define Wesley é dedicação, sempre querendo aprender mais”, ressalta o diretor. No ano passado, Wesley visitou a escola para conversar com alunos do terceiro ano e dar dicas de estudo. Na época, ele já cursava Medicina na Universidade do Estado da Bahia (Uneb). A nova aprovação foi motivo de ainda mais comemoração para o colégio.

“Quando vimos o vídeo, a gente vibrou ao perceber que um menino com tantas dificuldades sociais conseguiu. É algo de muita alegria. Logo os professores começaram a comentar a satisfação de perceber que a escola pública forma estudantes”, celebra Menezes.

Além da biblioteca e dos computadores - usados com frequência por Wesley -, a escola também realiza aulões e simulados para preparar os estudantes para os vestibulares. Há ainda visitas a universidades públicas, para que os alunos conheçam as instituições.

