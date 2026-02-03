FEMINICÍDIO

Crime em Pernambués: mulher é assassinada a facadas pelo companheiro

Filha 12 anos da vítima ficou ferida; suspeito chegou a subir em telhado e ameaçou se jogar

Carol Neves

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13:20

Letícia Nunes Santos foi morta pelo companheiro Crédito: Reprodução/Record

Uma mulher de 37 anos foi assassinada a facadas na segunda-feira (2), no bairro de Pernambués, em Salvador. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que foi preso em flagrante, segundo informou a Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Letícia Nunes Santos. Durante o ataque, a filha dela, uma adolescente de 12 anos, também acabou ferida. Vizinhos prestaram socorro e levaram a garota para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela.

Após o crime, conforme relato policial, o suspeito subiu no telhado da residência onde o casal morava e chegou a ameaçar se jogar do local, mas foi detido.