Crime em Pernambués: mulher é assassinada a facadas pelo companheiro

Carol Neves
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13:20
Uma mulher de 37 anos foi assassinada a facadas na segunda-feira (2), no bairro de Pernambués, em Salvador. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que foi preso em flagrante, segundo informou a Polícia Civil.
A vítima foi identificada como Letícia Nunes Santos. Durante o ataque, a filha dela, uma adolescente de 12 anos, também acabou ferida. Vizinhos prestaram socorro e levaram a garota para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela.
Após o crime, conforme relato policial, o suspeito subiu no telhado da residência onde o casal morava e chegou a ameaçar se jogar do local, mas foi detido.
A motivação do homicídio ainda não foi esclarecida. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade onde o homem permanece custodiado e à disposição da Justiça.