LEMBRA DELE?

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Feijão foi o autor do milésimo gol do Bahia em Campeonatos Brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 20:00

Feijão com a camisa do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Um dos grandes personagens do Bahia na última década, o volante Feijão encontrou o seu espaço na Europa, onde vive desde 2023. O xodó da torcida tricolor defende as cores do Moura, time que disputa a segunda divisão de Portugal. Lá, o atleta veste a camisa 94 e é titular do clube lusitano.

Chegando no Velho Continente depois de uma passagem curta pela Juazeirense, Feijão já disputou 73 partidas em Portugal, marcando quatro gols no período.

Relembre a passagem de Feijão pelo Bahia 1 de 5

Feijão se profissionalizou em 2013 e estreou no triunfo sobre a Juazeirense por 2x0 pelo Campeonato Baiano. No mesmo ano, seu primeiro jogo como titular na Série A foi justamente num Ba-Vi, que terminou empatado por 0x0. No dia 20 de setembro, Feijão foi o autor do milésimo gol do Bahia em Campeonatos Brasileiro, diante do Internacional no triunfo por 2x0, na Fonte Nova.

Em 2014, foi emprestado ao Flamengo numa troca que envolveu a chegada do atacante Rafinha ao Fazendão. Teve poucas oportunidades no rubro-negro carioca, apesar de ter até entrado em uma partida pela Libertadores. Retornou em 2015 e teve pouco espaço no tricolor, sendo emprestado novamente, desta vez ao Atlético Goianiense.

Ao todo, Feijão disputou 96 jogos com a camisa do Bahia e marcou três gols. Além do mais famoso, o "gol mil", marcou de bicicleta contra o prórprio CRB, e outro na final do Baiano de 2016, contra o Vitória, que o tricolor venceu por 1x0, mas acabou ficando com o vice-campeonato.