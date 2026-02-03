Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Feijão foi o autor do milésimo gol do Bahia em Campeonatos Brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 20:00

Feijão com a camisa do Bahia
Feijão com a camisa do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Um dos grandes personagens do Bahia na última década, o volante Feijão encontrou o seu espaço na Europa, onde vive desde 2023. O xodó da torcida tricolor defende as cores do Moura, time que disputa a segunda divisão de Portugal. Lá, o atleta veste a camisa 94 e é titular do clube lusitano.

Chegando no Velho Continente depois de uma passagem curta pela Juazeirense, Feijão já disputou 73 partidas em Portugal, marcando quatro gols no período.

Relembre a passagem de Feijão pelo Bahia

Feijão com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Feijão com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Feijão com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Feijão com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Feijão com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 5
Feijão com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia

Feijão se profissionalizou em 2013 e estreou no triunfo sobre a Juazeirense por 2x0 pelo Campeonato Baiano. No mesmo ano, seu primeiro jogo como titular na Série A foi justamente num Ba-Vi, que terminou empatado por 0x0. No dia 20 de setembro, Feijão foi o autor do milésimo gol do Bahia em Campeonatos Brasileiro, diante do Internacional no triunfo por 2x0, na Fonte Nova.

Em 2014, foi emprestado ao Flamengo numa troca que envolveu a chegada do atacante Rafinha ao Fazendão. Teve poucas oportunidades no rubro-negro carioca, apesar de ter até entrado em uma partida pela Libertadores. Retornou em 2015 e teve pouco espaço no tricolor, sendo emprestado novamente, desta vez ao Atlético Goianiense.

LEIA MAIS

Ídolo do Bahia perde pênalti em estreia pelo clube de Guilherme Bellintani

Vai incomodar? Rival do Bahia na Libertadores estreia na temporada com vitória

Ídolo de clube tradicional, atacante que passou por Bahia e Vitória alcança marca histórica

Bahia em cima, Vitória embaixo: veja a lista das contratações mais caras do Brasileirão

Bahia avança em preparação para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

Ao todo, Feijão disputou 96 jogos com a camisa do Bahia e marcou três gols. Além do mais famoso, o "gol mil", marcou de bicicleta contra o prórprio CRB, e outro na final do Baiano de 2016, contra o Vitória, que o tricolor venceu por 1x0, mas acabou ficando com o vice-campeonato.

Além do Bahia, Antônio Felipe Gonzaga de Aquino passou por Flamengo, Atlético Goianiense, CRB, São Bento, Kazma, Anapolina, Anápolis, EC Olimpia, São Bernardo e Juazeirense.

Mais recentes

Imagem - Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’

Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’
Imagem - Titular de clube europeu, zagueiro baiano se prepara para retorno à Rússia

Titular de clube europeu, zagueiro baiano se prepara para retorno à Rússia
Imagem - Ídolo do Bahia perde pênalti em estreia pelo clube de Guilherme Bellintani

Ídolo do Bahia perde pênalti em estreia pelo clube de Guilherme Bellintani

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o líder do ‘bonde’ responsável pela morte de cabo da PM no Nordeste
01

Saiba quem é o líder do ‘bonde’ responsável pela morte de cabo da PM no Nordeste

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
02

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
03

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador
04

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador