Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ídolo do Bahia perde pênalti em estreia pelo clube de Guilherme Bellintani

Veterano de 36 anos desperdiçou penalidade em empate em 1x1 entre Londrina e Independente-PR

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17:30

Gilberto em ação pelo Londrina
Gilberto em ação pelo Londrina Crédito: Rafael Martins

Ídolo do Bahia, Gilberto não teve a estreia dos sonhos com a camisa do Londrina, clube administrado pela Squadra Sports, que tem Guilherme Bellintani como CEO. No último domingo (1º), o Tubarão empatou por 1x1 com o Independente-PR, fora de casa, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense.

O Londrina saiu na frente com gol de Vitinho, mas viu Pedrinho deixar tudo igual para os donos da casa. O momento decisivo veio já nos acréscimos, quando a equipe visitante teve a chance de garantir a vitória em cobrança de pênalti. Gilberto, que havia entrado aos 32 minutos do segundo tempo, assumiu a responsabilidade, mas bateu à meia-altura no canto direito e parou na defesa do goleiro Diego Monteiro.

Relembre momentos da carreira de Gilberto

Gilberto marcou 9 gols em 25 jogos pelo Bahia em 2018 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Gilberto marcou 29 gols em 58 jogos pelo Bahia em 2019 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Gilberto marcou 26 gols em 56 jogos pelo Bahia em 2021 por Felipe Oliveira/ EC Bahia
Gilberto marcou 19 gols em 50 jogos pleo Bahia em 2020 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Gilberto com a camisa do Cruzeiro por Divulgação/Cruzeiro
Gilberto com a camis do Al Wasl por Reprodução/Redes Sociais
Gilberto em ação pelo Juventude por Divulgação/Juventude
1 de 7
Gilberto marcou 9 gols em 25 jogos pelo Bahia em 2018 por Felipe Oliveira/EC Bahia

Após a partida, o atacante de 36 anos reconheceu o erro e pediu desculpas à torcida. “Fiquei feliz por estrear, mas não gostei de ter perdido o pênalti. Acontece. Peço desculpa à torcida. Na próxima a gente vai ganhar. Ultimamente tenho errado alguns pênaltis e poderia ter mudado a forma de bater… estou me precipitando um pouco”, afirmou.

Segundo dados do Transfermarkt, esse foi o nono pênalti desperdiçado por Gilberto na carreira e o segundo consecutivo. Em 2025, ainda defendendo o Juventude, ele converteu uma cobrança na vitória por 2 a 0 sobre o Ipiranga, pelo Campeonato Gaúcho, mas desperdiçou outra na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, pela Série A.

Gilberto e o Londrina voltam a campo neste sábado (7), no Estádio do Café, para o jogo de volta contra o Independente-PR, valendo vaga na semifinal do Campeonato Paranaense. O atacante assinou contrato com o clube até o fim de 2027 e chega para disputar, além do estadual, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Datas e horários dos jogos do Bahia nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão

1ª rodada: Quarta-feira (28/1), às 20h - Corinthians x Bahia, na Neo Química Arena, em São Paulo por Reprodução
2ª rodada: Quinta-feira (05/2), às 19h - Bahia x Fluminense, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
3ª rodada: Quarta-feira (11/2), às 21h30 - Vasco da Gama x Bahia, em São Januário, no Rio de Janeiro por Reprodução
4ª rodada: A definir - Bahia x Chapecoense, na Arena Fonte Nova por Reprodução
5ª rodada: Quarta-feira (11/3), às 20h - Bahia x Vitória, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
6ª rodada: Domingo (15/3), às 16h - Internacional x Bahia, no Beira-Rio, em Porto Alegre  por Reprodução
7ª rodada:  Quarta-feira (18/3), às 19h - Bahia x RB Bragantino, na Arena Fonte Nova por Reprodução
8ª rodada: Domingo (22/3), às 16h - Remo x Bahia, no Mangueirão, em Belém por Reprodução
1 de 8
1ª rodada: Quarta-feira (28/1), às 20h - Corinthians x Bahia, na Neo Química Arena, em São Paulo por Reprodução

A negociação marcou o reencontro de Gilberto com Guilherme Bellintani. Durante a passagem do atacante pelo Bahia, entre 2018 e 2022, Bellintani era presidente do clube e foi o último mandatário antes da venda da SAF ao City Football Group. Hoje, ele ocupa o cargo de CEO da empresa que administra o Londrina.

Ídolo do Esquadrão de Aço, Gilberto viveu o melhor momento da carreira no Bahia. Maior artilheiro da Arena Fonte Nova desde a reinauguração do estádio, com 30 gols, ele encerrou sua passagem pelo clube com 189 jogos, 83 gols e 14 assistências, além dos títulos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste de 2021. Apelidado de “Gibagol”, construiu forte identificação com a torcida tricolor.

LEIA MAIS

Vai incomodar? Rival do Bahia na Libertadores estreia na temporada com vitória

Bahia em cima, Vitória embaixo: veja a lista das contratações mais caras do Brasileirão

Bahia avança em preparação para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

Bahia oficializa a saída de zagueiro para o futebol português

Atacante revelado pelo Bahia vai para o sétimo clube estrangeiro da carreira

Nas duas últimas temporadas pelo Juventude, o centroavante disputou 65 partidas, marcou 15 gols e distribuiu duas assistências em 2025. Sem ter o contrato renovado ao fim do ano passado, ficou livre no mercado até acertar com o Londrina. Revelado pelo Santa Cruz, Gilberto vai disputar a Série B pela primeira vez desde 2010, após longa trajetória na elite do futebol brasileiro e passagens pelo exterior.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Titular de clube europeu, zagueiro baiano se prepara para retorno à Rússia

Titular de clube europeu, zagueiro baiano se prepara para retorno à Rússia
Imagem - Novo atacante do Internacional, Alerrandro fala de ano no Vitória e dispara: 'Pretendo ser melhor'

Novo atacante do Internacional, Alerrandro fala de ano no Vitória e dispara: 'Pretendo ser melhor'
Imagem - Vai incomodar? Rival do Bahia na Libertadores estreia na temporada com vitória

Vai incomodar? Rival do Bahia na Libertadores estreia na temporada com vitória

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o líder do ‘bonde’ responsável pela morte de cabo da PM no Nordeste
01

Saiba quem é o líder do ‘bonde’ responsável pela morte de cabo da PM no Nordeste

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
02

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
03

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador
04

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador