COMEÇO COM O PÉ ESQUERDO

Ídolo do Bahia perde pênalti em estreia pelo clube de Guilherme Bellintani

Veterano de 36 anos desperdiçou penalidade em empate em 1x1 entre Londrina e Independente-PR

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17:30

Gilberto em ação pelo Londrina Crédito: Rafael Martins

Ídolo do Bahia, Gilberto não teve a estreia dos sonhos com a camisa do Londrina, clube administrado pela Squadra Sports, que tem Guilherme Bellintani como CEO. No último domingo (1º), o Tubarão empatou por 1x1 com o Independente-PR, fora de casa, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense.

O Londrina saiu na frente com gol de Vitinho, mas viu Pedrinho deixar tudo igual para os donos da casa. O momento decisivo veio já nos acréscimos, quando a equipe visitante teve a chance de garantir a vitória em cobrança de pênalti. Gilberto, que havia entrado aos 32 minutos do segundo tempo, assumiu a responsabilidade, mas bateu à meia-altura no canto direito e parou na defesa do goleiro Diego Monteiro.

Após a partida, o atacante de 36 anos reconheceu o erro e pediu desculpas à torcida. “Fiquei feliz por estrear, mas não gostei de ter perdido o pênalti. Acontece. Peço desculpa à torcida. Na próxima a gente vai ganhar. Ultimamente tenho errado alguns pênaltis e poderia ter mudado a forma de bater… estou me precipitando um pouco”, afirmou.

Segundo dados do Transfermarkt, esse foi o nono pênalti desperdiçado por Gilberto na carreira e o segundo consecutivo. Em 2025, ainda defendendo o Juventude, ele converteu uma cobrança na vitória por 2 a 0 sobre o Ipiranga, pelo Campeonato Gaúcho, mas desperdiçou outra na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, pela Série A.

Gilberto e o Londrina voltam a campo neste sábado (7), no Estádio do Café, para o jogo de volta contra o Independente-PR, valendo vaga na semifinal do Campeonato Paranaense. O atacante assinou contrato com o clube até o fim de 2027 e chega para disputar, além do estadual, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.

A negociação marcou o reencontro de Gilberto com Guilherme Bellintani. Durante a passagem do atacante pelo Bahia, entre 2018 e 2022, Bellintani era presidente do clube e foi o último mandatário antes da venda da SAF ao City Football Group. Hoje, ele ocupa o cargo de CEO da empresa que administra o Londrina.

Ídolo do Esquadrão de Aço, Gilberto viveu o melhor momento da carreira no Bahia. Maior artilheiro da Arena Fonte Nova desde a reinauguração do estádio, com 30 gols, ele encerrou sua passagem pelo clube com 189 jogos, 83 gols e 14 assistências, além dos títulos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste de 2021. Apelidado de “Gibagol”, construiu forte identificação com a torcida tricolor.