Bahia oficializa a saída de zagueiro para o futebol português

Pedro Carreiro
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:54
O Bahia oficializou nesta segunda-feira (2) a saída do zagueiro Marcos Victor, que seguirá por empréstimo para o Santa Clara, de Portugal. O defensor, que tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2027, ficará no clube português até o fim da atual temporada europeia.
Contratado em 2023, Marcos Victor foi o primeiro reforço do Bahia na era Grupo City. Naquele ano, chegou a ganhar sequência sob o comando de Renato Paiva, mas acabou perdendo espaço após sofrer uma lesão. Ao todo, o zagueiro vestiu a camisa do Esquadrão em 23 partidas desde a chegada ao clube.
Relembre a passagem de Marcos Victor pelo Bahia
Em 2024, o defensor foi emprestado ao Athletico-PR para a reta final do Campeonato Brasileiro, mas entrou em campo apenas uma vez pelo Furacão. No ano seguinte, voltou a ser cedido, desta vez ao Ceará, onde encerrou a temporada como titular. Pelo Vozão, disputou 17 jogos, marcou um gol e deu uma assistência, desempenho que ajudou a mantê-lo em evidência no mercado.
Já em 2025, Marcos Victor retornou ao Bahia no início do ano e participou das primeiras rodadas do Campeonato Baiano, atuando em duas partidas antes da definição do novo empréstimo. Agora, aos 24 anos, o zagueiro terá sua primeira experiência no futebol europeu, defendendo o Santa Clara até o encerramento da temporada.