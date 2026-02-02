VAI DEIXAR SAUDADES?

Bahia oficializa a saída de zagueiro para o futebol português

Atleta foi emprestado ao Santa Clara, de Portugal

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:54

Marcos Victor Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia oficializou nesta segunda-feira (2) a saída do zagueiro Marcos Victor, que seguirá por empréstimo para o Santa Clara, de Portugal. O defensor, que tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2027, ficará no clube português até o fim da atual temporada europeia.

Contratado em 2023, Marcos Victor foi o primeiro reforço do Bahia na era Grupo City. Naquele ano, chegou a ganhar sequência sob o comando de Renato Paiva, mas acabou perdendo espaço após sofrer uma lesão. Ao todo, o zagueiro vestiu a camisa do Esquadrão em 23 partidas desde a chegada ao clube.

Em 2024, o defensor foi emprestado ao Athletico-PR para a reta final do Campeonato Brasileiro, mas entrou em campo apenas uma vez pelo Furacão. No ano seguinte, voltou a ser cedido, desta vez ao Ceará, onde encerrou a temporada como titular. Pelo Vozão, disputou 17 jogos, marcou um gol e deu uma assistência, desempenho que ajudou a mantê-lo em evidência no mercado.