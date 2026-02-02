Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia oficializa a saída de zagueiro para o futebol português

Atleta foi emprestado ao Santa Clara, de Portugal

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:54

Marcos Victor
Marcos Victor Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia oficializou nesta segunda-feira (2) a saída do zagueiro Marcos Victor, que seguirá por empréstimo para o Santa Clara, de Portugal. O defensor, que tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2027, ficará no clube português até o fim da atual temporada europeia.

Contratado em 2023, Marcos Victor foi o primeiro reforço do Bahia na era Grupo City. Naquele ano, chegou a ganhar sequência sob o comando de Renato Paiva, mas acabou perdendo espaço após sofrer uma lesão. Ao todo, o zagueiro vestiu a camisa do Esquadrão em 23 partidas desde a chegada ao clube.

Relembre a passagem de Marcos Victor pelo Bahia

Marcos Victor em ação pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Marcos Victor por Felipe Oliveira/EC Bahia
Marcos Victor com a camisa do Bahia por Divulgação/EC Bahia
Marcos Victor com a camisa do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Marcos Victor em treino do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 5
Marcos Victor em ação pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia

Em 2024, o defensor foi emprestado ao Athletico-PR para a reta final do Campeonato Brasileiro, mas entrou em campo apenas uma vez pelo Furacão. No ano seguinte, voltou a ser cedido, desta vez ao Ceará, onde encerrou a temporada como titular. Pelo Vozão, disputou 17 jogos, marcou um gol e deu uma assistência, desempenho que ajudou a mantê-lo em evidência no mercado.

Já em 2025, Marcos Victor retornou ao Bahia no início do ano e participou das primeiras rodadas do Campeonato Baiano, atuando em duas partidas antes da definição do novo empréstimo. Agora, aos 24 anos, o zagueiro terá sua primeira experiência no futebol europeu, defendendo o Santa Clara até o encerramento da temporada.

LEIA MAIS

Atacante que passou sem brilho pelo Bahia agora vive auge da carreira na Ásia

Atacante revelado pelo Bahia vai para o sétimo clube estrangeiro da carreira

De saída? Rogério Ceni abre o jogo sobre situação de Cauly no Bahia

Bahia lidera o Nordeste e Vitória cresce: veja a posição dos clubes no ranking de sócios

42% dos gols do Bahia em 2026 foram marcados por jogadores da base

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano
Imagem - Volante com passagem pelo Vitória passa por cirugia após sofrer lesão grave

Volante com passagem pelo Vitória passa por cirugia após sofrer lesão grave
Imagem - Amigo de Schumacher diz que quadro de saúde 'não mudou' desde acidente de 2013

Amigo de Schumacher diz que quadro de saúde 'não mudou' desde acidente de 2013

MAIS LIDAS

Imagem - O que levou Mara Maravilha a ser internada às pressas e seguir na UTI em São Paulo
01

O que levou Mara Maravilha a ser internada às pressas e seguir na UTI em São Paulo

Imagem - Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'
02

Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'

Imagem - Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas
03

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais 180 cidades baianas; veja a lista
04

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais 180 cidades baianas; veja a lista