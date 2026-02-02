Atacante que passou sem brilho pelo Bahia agora vive auge da carreira na Ásia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:13
Com uma passagem sem muito destaque pelo Bahia, o atacante Everton Moraes vive o auge da sua carreira no FC Ordabasy, do Cazaquistão. O jogador de 23 anos foi negociado de forma definitiva pelo Esquadrão e agora se prepara para a segunda temporada no novo clube após fazer temporada mais artilheira.
Em 2025, o jovem centroavante entrou em campo durante 31 jogos com a camisa do Ordabasy, marcando sete gols e contribuindo diretamente com cinco assistências. As 12 participações diretas em gols superando 2024, ano em que foi emprestado ao Londrina.
Relembre a passagem de Everton Moraes com a camisa do Bahia
Formado nas categorias de base do Bahia, Everton Moraes foi lançado na equipe principal em 2022. Entre 2023 e 2024, o jogador foi emprestado ao Londrina. Na equipe paranaense, Everton viveu o seu melhor momento até então. Ele anotou oito gols e deu duas assistências em 30 partidas.
Everton voltou ao Bahia no início de 2025 e fez parte do time alternativo que disputou os três primeiros jogos do Campeonato Baiano. Ele não balançou as redes, mas deu uma assistência. Ele deixou o Esquadrão tendo disputado 18 partidas. No período, o jogador marcou dois gols.