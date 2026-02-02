REVIRAVOLTA

Atacante que passou sem brilho pelo Bahia agora vive auge da carreira na Ásia

Centroavante terminou a última temporada com sete gols marcados e cinco assistências

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:13

Everton Moraes com a camisa do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Com uma passagem sem muito destaque pelo Bahia, o atacante Everton Moraes vive o auge da sua carreira no FC Ordabasy, do Cazaquistão. O jogador de 23 anos foi negociado de forma definitiva pelo Esquadrão e agora se prepara para a segunda temporada no novo clube após fazer temporada mais artilheira.

Em 2025, o jovem centroavante entrou em campo durante 31 jogos com a camisa do Ordabasy, marcando sete gols e contribuindo diretamente com cinco assistências. As 12 participações diretas em gols superando 2024, ano em que foi emprestado ao Londrina.

Formado nas categorias de base do Bahia, Everton Moraes foi lançado na equipe principal em 2022. Entre 2023 e 2024, o jogador foi emprestado ao Londrina. Na equipe paranaense, Everton viveu o seu melhor momento até então. Ele anotou oito gols e deu duas assistências em 30 partidas.