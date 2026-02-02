DESMENTINDO RUMORES

Amigo de Schumacher diz que quadro de saúde 'não mudou' desde acidente de 2013

Riccardo Patrese comenta rumores recentes e afirma que quadro do ex-piloto segue sob sigilo da família

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:39

Michael Schumacher Crédito: Reprodução

Sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher teve a vida transformada após sofrer um grave acidente enquanto esquiava nos Alpes Franceses, em dezembro de 2013. Desde então, o ex-piloto alemão, que chegou a ficar em coma, tem o estado de saúde mantido sob absoluto sigilo por decisão da família. Em meio a especulações recentes sobre uma possível melhora, o ex-piloto italiano Riccardo Patrese, amigo pessoal de Schumacher, afirmou que, segundo seu entendimento, “a situação não mudou”.

As declarações foram dadas ao portal Hochge Pockert e divulgadas na última sexta-feira. Patrese, que foi companheiro de Schumacher na Benetton, comentou rumores que indicavam que o alemão estaria conseguindo se sentar e não permaneceria mais acamado. Segundo o italiano, embora torça pela evolução do amigo, sua impressão é de que o quadro permanece semelhante ao dos últimos anos.

“Então, fiquei sabendo por um amigo que ele estava melhorando cada vez mais. Mas nunca o encontrei depois do acidente. Nunca estive lá. Só se ouve falar que ele consegue sentar, observar, olhar em volta e fazer contato visual. Depois das melhoras iniciais, a minha compreensão sobre o estado de saúde dele era de que estava na situação que foi noticiada esta semana. Ele está no próprio mundo, mas reconhece as pessoas ao redor, rostos familiares. Tenho certeza de que ele não sabe que é heptacampeão mundial”, declarou Patrese.

Michael Schumacher 1 de 7

Na sequência, o ex-piloto reforçou o desejo de melhora, mas reiterou que não tem conhecimento de avanços significativos no quadro clínico do alemão. “Esperamos sinceramente que ele melhore um pouquinho a cada dia. Fico muito feliz em saber que Michael está melhorando, mas, pelo que sei, a situação dele não mudou nos últimos anos”, completou.

Patrese também comentou a postura da família Schumacher desde o acidente. Segundo ele, houve “algumas novidades positivas” cerca de seis anos atrás, período em que o estado de saúde do ex-piloto era considerado extremamente delicado. O italiano citou ainda a esposa de Schumacher, Corinna, responsável direta pelos cuidados do ex-piloto, ao relatar que chegou a se oferecer para visitá-lo no hospital logo após o acidente.

“Entendi que eles não queriam ninguém perto dele, exceto algumas pessoas de confiança. Me ofereci para ajudar, para ver se faria alguma diferença se eu o visitasse. Tentei ajudá-los; eu poderia ter estado lá. Mas eles preferiram ficar sozinhos”, explicou.

Schumacher vive em reclusão 1 de 7

Em 2019, Patrese contou ter reencontrado Corinna durante um evento em Goodwood, na Inglaterra, que celebrava a carreira de Schumacher. Ainda assim, optou por não perguntar sobre o estado de saúde do ex-companheiro de equipe. “Penso que, numa situação dessas, isso é um tesouro para as pessoas que amam. Mesmo em sua condição, eles o querem por perto, para cuidar dele e amá-lo”, disse.