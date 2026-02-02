Acesse sua conta
Amigo de Schumacher diz que quadro de saúde 'não mudou' desde acidente de 2013

Riccardo Patrese comenta rumores recentes e afirma que quadro do ex-piloto segue sob sigilo da família

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:39

Michael Schumacher
Michael Schumacher Crédito: Reprodução

Sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher teve a vida transformada após sofrer um grave acidente enquanto esquiava nos Alpes Franceses, em dezembro de 2013. Desde então, o ex-piloto alemão, que chegou a ficar em coma, tem o estado de saúde mantido sob absoluto sigilo por decisão da família. Em meio a especulações recentes sobre uma possível melhora, o ex-piloto italiano Riccardo Patrese, amigo pessoal de Schumacher, afirmou que, segundo seu entendimento, “a situação não mudou”.

As declarações foram dadas ao portal Hochge Pockert e divulgadas na última sexta-feira. Patrese, que foi companheiro de Schumacher na Benetton, comentou rumores que indicavam que o alemão estaria conseguindo se sentar e não permaneceria mais acamado. Segundo o italiano, embora torça pela evolução do amigo, sua impressão é de que o quadro permanece semelhante ao dos últimos anos.

“Então, fiquei sabendo por um amigo que ele estava melhorando cada vez mais. Mas nunca o encontrei depois do acidente. Nunca estive lá. Só se ouve falar que ele consegue sentar, observar, olhar em volta e fazer contato visual. Depois das melhoras iniciais, a minha compreensão sobre o estado de saúde dele era de que estava na situação que foi noticiada esta semana. Ele está no próprio mundo, mas reconhece as pessoas ao redor, rostos familiares. Tenho certeza de que ele não sabe que é heptacampeão mundial”, declarou Patrese.

Michael Schumacher

Michael Schumacher por Reprodução
Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher por Reprodução/Instagram
Jackie Stewart deu volta de exibição no circuito do Bahrein com capacete autografado por Michael Schumacher por Fórmula 1/Divulgação
Michael Schumacher por Shutterstock
Michael Schumacher por Shutterstock
Relógios de Michael Schumacher foram leiloados na Suíça por Christie's Auction House/Divulgação
Heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher por F1/Divulgação
1 de 7
Michael Schumacher por Reprodução

Na sequência, o ex-piloto reforçou o desejo de melhora, mas reiterou que não tem conhecimento de avanços significativos no quadro clínico do alemão. “Esperamos sinceramente que ele melhore um pouquinho a cada dia. Fico muito feliz em saber que Michael está melhorando, mas, pelo que sei, a situação dele não mudou nos últimos anos”, completou.

Patrese também comentou a postura da família Schumacher desde o acidente. Segundo ele, houve “algumas novidades positivas” cerca de seis anos atrás, período em que o estado de saúde do ex-piloto era considerado extremamente delicado. O italiano citou ainda a esposa de Schumacher, Corinna, responsável direta pelos cuidados do ex-piloto, ao relatar que chegou a se oferecer para visitá-lo no hospital logo após o acidente.

“Entendi que eles não queriam ninguém perto dele, exceto algumas pessoas de confiança. Me ofereci para ajudar, para ver se faria alguma diferença se eu o visitasse. Tentei ajudá-los; eu poderia ter estado lá. Mas eles preferiram ficar sozinhos”, explicou.

Schumacher vive em reclusão

Schumacher e a esposa Corinna por Reprodução
Michael Schumacher por Reprodução
Schumacher por Reprodução I Instagram
Michael Schumacher por Shutterstock
Heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher por F1/Divulgação
Heptacampeão mundial da Fórmula 1, Schumacher tem estado de saúde mantido em sigilo por Sandra R. Barba/Shutterstock.com
Schumacher na época da Ferrari por Ferrari/Site oficial
1 de 7
Schumacher e a esposa Corinna por Reprodução

Em 2019, Patrese contou ter reencontrado Corinna durante um evento em Goodwood, na Inglaterra, que celebrava a carreira de Schumacher. Ainda assim, optou por não perguntar sobre o estado de saúde do ex-companheiro de equipe. “Penso que, numa situação dessas, isso é um tesouro para as pessoas que amam. Mesmo em sua condição, eles o querem por perto, para cuidar dele e amá-lo”, disse.

Considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Michael Schumacher conquistou sete títulos mundiais (1994, 1995 e de 2000 a 2004) e subiu ao pódio 155 vezes ao longo da carreira. O alemão divide o recorde de campeonatos com Lewis Hamilton e segue como uma das figuras mais marcantes do automobilismo mundial.

