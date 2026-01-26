Acesse sua conta
Fim do mistério: Schumacher melhora, troca vida na cama por cadeira de rodas e já assiste a corridas de Fórmula 1

Fontes ouvidas pela imprensa internacional afirmam que o heptacampeão segue sob cuidados médicos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:47

Michael Schumacher
Michael Schumacher Crédito: Reprodução

Atualizações recentes sobre o estado de saúde de Michael Schumacher voltaram a movimentar as redes sociais e reacenderam a curiosidade dos fãs. Fora da mídia desde o grave acidente de esqui sofrido em 2013, o ex-piloto tem sua condição mantida sob absoluto sigilo pela família, mas relatos pontuais seguem surgindo na imprensa internacional.

Segundo informações publicadas pelo jornal britânico Daily Mail, Schumacher não estaria acamado, como muitos imaginam, e consegue assistir às corridas da Fórmula 1. A publicação cita fontes próximas ao heptacampeão e afirma que, apesar disso, ele não consegue andar e depende de enfermeiras para se locomover pela casa, utilizando uma cadeira de rodas.

Ainda de acordo com a reportagem, o ex-piloto eventualmente sai para passear por propriedades da família localizadas em Maiorca, na Espanha, e em Gland, na Suíça, onde vive desde que deixou o hospital, em 2014.

O cuidado da família e a vida longe dos holofotes

Desde o acidente ocorrido em dezembro de 2013, nos Alpes franceses, Schumacher é cuidado pela esposa, Corinna, com quem é casado há quase três décadas. O acompanhamento inclui uma equipe multidisciplinar formada por médicos, terapeutas e enfermeiros. A privacidade sempre foi tratada como prioridade pela família, que evita divulgar detalhes sobre a evolução clínica do ex-piloto.

Recentemente, um episódio foi interpretado como um possível sinal positivo por fãs e pela imprensa especializada. Em abril do ano passado, Schumacher teria deixado as iniciais M.S. em um capacete que integra uma ação da organização Race Against Dementia, fundada por Jackie Stewart. O objeto foi autografado com apoio de Corinna, mas não há confirmação se o gesto foi feito de forma totalmente autônoma.

O jornalista Stéphane L’Hermitte, do jornal L’Équipe, afirmou que o ato não indica recuperação, mas representa um raro indício após anos de silêncio. Segundo ele, não é possível afirmar se Schumacher consegue se comunicar ou se houve melhora significativa no quadro clínico.

Relembre o acidente

No dia 29 de dezembro de 2013, Schumacher sofreu uma queda durante uma descida de esqui em Méribel, na França. Ele bateu a cabeça em uma rocha, foi socorrido de helicóptero e teve o quadro classificado como traumatismo craniano grave, com hematomas intracranianos e edema difuso. O ex-piloto permaneceu em coma induzido até junho de 2014 e, em setembro daquele ano, retornou para casa, na Suíça.

Desde então, amigos próximos e familiares mantêm silêncio absoluto sobre seu estado de saúde, alimentando especulações e fazendo com que qualquer nova informação ganhe grande repercussão entre fãs da Fórmula 1 em todo o mundo.

