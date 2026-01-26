Acesse sua conta
Look com fenda de mulherão, famosos e muito luxo: todos os detalhes da festa de 18 anos de Rayssa Leal

Skatista celebrou a maioridade em Imperatriz com convidados famosos, show exclusivo e um evento que refletiu o sucesso dentro e fora das pistas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10:58

Rayssa Leal
Rayssa Leal Crédito: Reprodução

Rayssa Leal completou 18 anos no último dia 4 de janeiro e escolheu comemorar a chegada à maioridade com uma festa luxuosa realizada na sexta-feira (23), em Imperatriz, no Maranhão. O evento reuniu amigos, familiares e personalidades conhecidas do público, em uma celebração marcada por sofisticação, música e muitos registros nas redes sociais.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta

Medalhista olímpica em Tóquio (2021) e Paris (2024), a skatista apostou em um visual elegante para a noite. Rayssa usou um vestido preto sem alças, coberto por brilho e com fenda lateral alta, detalhe que deu destaque ao look. A produção foi completada com joias prateadas e cabelo solto. Após a recepção, ela ainda trocou de roupa e surgiu com um vestido mais curto, também preto, com saia de franjas, mantendo o clima festivo.

A festa contou com um bolo de quatro andares em tons metálicos, predominantemente prateado, com detalhes dourados, além de um show particular do cantor Léo Foguete. Entre os convidados estava a influenciadora Thaynara OG, que compartilhou imagens ao lado da aniversariante.

Durante a celebração, Rayssa também reservou um momento para refletir sobre sua trajetória no esporte. “Quando eu comecei, eu não sabia onde eu ia chegar. Só sabia que era ali que eu me sentia viva. Cada queda me ensinou mais que cada vitória. E hoje eu entendo: não é sobre onde eu cheguei, é sobre tudo que eu me tornei no caminho”.

Além do sucesso esportivo, Rayssa Leal se consolidou como um dos nomes mais valiosos do esporte brasileiro. Tetracampeã do SLS Super Crown, a atleta ampliou seus ganhos com contratos publicitários e prêmios em competições internacionais. Segundo o jornal britânico The Sun, a fortuna da skatista é estimada em cerca de R$ 90 milhões. Já o site Brasil Financeiro aponta que seus rendimentos anuais podem variar entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões.

Detalhes do aniversário de Rayssa Leal

Nas Olimpíadas de Tóquio, Rayssa recebeu R$ 140 mil do Comitê Olímpico Brasileiro pela medalha de bronze. Em dezembro de 2025, a vitória no SLS Super Crown rendeu US$ 100 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 544 mil, reforçando o impacto financeiro do skate de alto rendimento.

A festa de 18 anos simbolizou não apenas a entrada de Rayssa Leal na vida adulta, mas também a consolidação de uma carreira construída com talento, disciplina e resultados expressivos.

Tags:

Rayssa Leal

