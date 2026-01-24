TV

BBB 26: saiba quais itens são proibidos e não podem entrar na casa; lista surpreende

Regras rígidas do reality buscam evitar interferências externas, preservar o áudio, controlar marcas e intensificar as emoções dos participantes

Fernanda Varela

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 07:01

BBB 26 tem como tema os sonhos Crédito: Beatriz Damy | Globo

O Big Brother Brasil não é feito apenas de provas, paredões e alianças. Um dos pilares do reality está nas regras rígidas que controlam cada detalhe da rotina dos participantes. No Big Brother Brasil 26, a lista de itens proibidos chama atenção por incluir objetos comuns do dia a dia, como livros, esmaltes, relógios, óculos escuros e até secador de cabelo.

Casa do BBB 26 1 de 25

Algumas dessas restrições existem desde as primeiras edições do programa. Outras foram sendo incorporadas ao longo dos anos, à medida que a produção identificou impactos diretos no andamento do jogo, na convivência entre os brothers e até na qualidade do áudio e das imagens exibidas ao público.

Saltos muito finos

Saltos extremamente finos não são permitidos dentro da casa. A justificativa é a segurança. A área externa do BBB tem gramado, pisos irregulares e superfícies escorregadias, o que aumenta o risco de quedas e acidentes. A regra já foi comentada publicamente por Juliette, que explicou que a produção evita qualquer item que possa colocar os participantes em risco físico.

Roupas com marcas aparentes e camisas de time

Peças de roupa com marcas visíveis também são vetadas, incluindo camisas de clubes esportivos. Quando algo foge às regras, a produção substitui por roupas neutras. A medida evita publicidade não autorizada e possíveis conflitos com patrocinadores oficiais do reality.

Acessórios barulhentos

Pulseiras, colares e roupas que produzem ruídos constantes não entram na casa. O foco é preservar a qualidade do áudio. Sons repetitivos atrapalham a captação das conversas, prejudicando desde estratégias de jogo até momentos emocionais importantes.

Secador de cabelo

Apesar de ser um item comum fora do confinamento, o secador de cabelo é proibido. O motivo, mais uma vez, é o barulho intenso, que interfere diretamente nos microfones. Em contrapartida, a chapinha é liberada, já que produz menos ruído e não compromete as gravações.

Relógios

Relógios também não fazem parte da rotina dos participantes. A ausência do objeto é estratégica. Sem referência clara de tempo, os brothers ficam mais desorientados, o que altera a percepção de dias, horas e rotinas. Esse fator influencia diretamente o comportamento emocional e aumenta a imprevisibilidade do jogo.

Óculos escuros

Óculos escuros estão entre os itens proibidos porque dificultam o trabalho das câmeras. A produção precisa acompanhar para onde os participantes estão olhando e captar reações sutis, como expressões faciais e trocas de olhares. Com lentes escuras, esse monitoramento se torna inviável.

Livros

Permitidos nas primeiras edições do programa, os livros acabaram sendo vetados ao longo do tempo. A produção entende que a leitura pode isolar os participantes e reduzir a interação, o que enfraquece conflitos, alianças e dinâmicas que movimentam o reality.

Fotos da família

Desde o BBB 20, fotos físicas da família não entram mais na casa. O objetivo é manter todos os participantes em condições emocionais semelhantes. No BBB 26, existe apenas uma exceção: quem vence a prova do anjo pode escolher assistir a um vídeo enviado por familiares, no lugar das tradicionais fotos.

Maquiagens e cosméticos

Nem todo cosmético é permitido no confinamento. Brothers e sisters só podem usar produtos de marcas patrocinadoras. No caso da maquiagem, ela só entra se a marca estiver coberta ou totalmente retirada da embalagem, evitando exposição comercial indevida.

Esmaltes

Até esmaltes fazem parte da lista de proibições. A regra foi revelada por Hariany Almeida, que contou não ser permitido levar sequer um esmalte para pintar as unhas. A lógica segue a mesma das roupas e cosméticos: controle de marcas e contratos publicitários.

Por que tantas regras?

As proibições não existem apenas por estética ou controle excessivo. Elas fazem parte da própria engrenagem do jogo. Ao limitar distrações externas, controlar a exposição de marcas, preservar o áudio e confundir a noção de tempo, a produção cria um ambiente mais intenso emocionalmente e com relações mais imprevisíveis.