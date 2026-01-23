Acesse sua conta
Patamares ganhará nova creche exclusiva para cães pequenos

Nova creche canina é voltada exclusivamente para cães de pequeno porte e mantém a mesma proposta de cuidado, segurança e bem-estar da unidade da Pituba

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:30

AuAu Creche Canina Crédito: Divulgação

O bairro de Patamares, em Salvador, passará a contar com uma nova creche para cães. Em funcionamento desde 2017, a AuAu Creche Canina anunciou a abertura da sua segunda unidade, que terá o nome de AuAuzin. A nova unidade marca a expansão do negócio para outra região da capital baiana após quase uma década de atuação.

Atualmente instalada na Rua Manoel Dias da Silva, na Pituba, a AuAu Creche Canina ampliou a operação com um espaço direcionado a cães de pequeno porte. A proposta da nova unidade segue o mesmo modelo adotado desde a fundação, com rotina organizada e acompanhamento diário dos animais durante o período em que permanecem no local.

A criação do AuAuzin foi baseada na experiência acumulada ao longo dos anos de funcionamento da unidade original. O novo endereço em Patamares foi estruturado para atender às necessidades específicas dos cães de menor porte, com áreas destinadas à convivência, descanso e atividades ao longo do dia.

Com a abertura da segunda unidade, a empresa amplia sua presença em Salvador e passa a oferecer mais uma opção de serviço para tutores que utilizam creches caninas na cidade. A previsão é que o AuAuzin funcione de forma semelhante à unidade da Pituba, mantendo o mesmo padrão de operação já adotado.

