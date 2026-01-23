Acesse sua conta
Fã tatua o próprio rosto para ficar parecido com Gusttavo Lima e atitude viraliza nas redes

Vídeo mostra admirador desenhando barba no rosto para se aproximar da aparência do cantor

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 12:43

Fã de Gusttavo Lima
Fã de Gusttavo Lima Crédito: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais chamou a atenção ao mostrar um fã do cantor Gusttavo Lima tatuando o próprio rosto com uma barba, em uma tentativa de ficar fisicamente parecido com o artista. A cena inusitada rapidamente viralizou e gerou uma enxurrada de comentários, dividindo opiniões entre surpresa, curiosidade e críticas.

"Meu Deus, que loucura", disse um internauta. "Imagina conviver com isso na cara pra sempre", criticou outro.

O homem, que não teve a identidade revelada, aparece no registro enquanto faz a tatuagem facial, deixando claro o desejo de se aproximar da imagem do ídolo conhecido como Embaixador. Apesar do espanto causado pelo gesto, o episódio não é um caso isolado quando se trata da relação intensa entre o sertanejo e parte de seu público.

Tags:

Gusttavo Lima

