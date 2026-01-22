CARNAVAL 2026

Troféu Correio Folia: ouça as músicas mais votadas como melhor do Carnaval 2026

Do axé tradicional às apostas mais contemporâneas, a disputa promete esquentar nas próximas semanas

Fernanda Varela

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:22

Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução

A votação do Troféu Correio Folia já está oficialmente aberta e o público começou a deixar claro quais músicas estão dominando a trilha sonora do Carnaval 2026. No primeiro recorte divulgado, Vampirinha, de Ivete Sangalo, aparece na liderança, com 65% dos votos, seguido de Claudia Leitte, com Plugin da Bagaceira.

Logo atrás, outras três faixas completam o Top 5 e ajudam a mostrar a diversidade de ritmos, vozes e propostas que estão conquistando os foliões. Do axé tradicional às apostas mais contemporâneas, a disputa promete esquentar nas próximas semanas.

Ouça as músicas do top 5:

Vampirinha - Ivete Sangalo (65.87%)

Plugin da Bagaceira - Claudia Leitte (13.45%)

Movimento Absurdo - Sambaiana e Aila Moraes (5.13%)



É Terreiro - Daniela Mercury (feat. Alcione) (3.66%)

Semáforo - Psirico - (2.26%)