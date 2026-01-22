Acesse sua conta
Troféu Correio Folia: ouça as músicas mais votadas como melhor do Carnaval 2026

Do axé tradicional às apostas mais contemporâneas, a disputa promete esquentar nas próximas semanas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:22

Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução

votação do Troféu Correio Folia já está oficialmente aberta e o público começou a deixar claro quais músicas estão dominando a trilha sonora do Carnaval 2026. No primeiro recorte divulgado, Vampirinha, de Ivete Sangalo, aparece na liderança, com 65% dos votos, seguido de Claudia Leitte, com Plugin da Bagaceira.

Logo atrás, outras três faixas completam o Top 5 e ajudam a mostrar a diversidade de ritmos, vozes e propostas que estão conquistando os foliões. Do axé tradicional às apostas mais contemporâneas, a disputa promete esquentar nas próximas semanas.

Ouça as músicas do top 5:

Vampirinha - Ivete Sangalo (65.87%)

Plugin da Bagaceira - Claudia Leitte (13.45%)

Movimento Absurdo - Sambaiana e Aila Moraes (5.13%)

É Terreiro - Daniela Mercury (feat. Alcione) (3.66%)

Semáforo - Psirico - (2.26%)

Confira momentos do Carnaval de Salvador em 2025

Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval na Barra, Salvador, 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval no Centro da cidade por Marina Silva
Ivete no circuito Dodô por Marina Silva
Terça de Carnaval no Campo Grande com sucesso de público por Marina Silva/CORREIO
Xanddy homenageia Luiz Caldas em figurino usado na abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Felipe Pezzoni e Sergynho Pimenta foram convidados de Carlinhos Brown para abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Saulo com trio pipoca na sexta-feira de Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Armadinho, Dodô e Osmar no Carnaval de Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Multidão curte o Carnaval em Salvador por Divulgação/SSP
Carnaval na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Carnaval de Salvador por Arrison Marinho / CORREIO
1 de 14
Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

