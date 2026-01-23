Ex-BBB mente idade, é desmascarado e vira alvo de piadas nas redes sociais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:03
O ex-BBB Eliezer virou assunto nas redes sociais após mentir sobre a própria idade durante as comemorações de aniversário. Em um vídeo que circulou amplamente, o influenciador afirmou estar completando 26 anos, quando, na verdade, chegou aos 36.
A declaração foi feita durante uma viagem em família ao lado da esposa, Viih Tube, e dos filhos. “Começando as comemorações dos meus 26 anos”, disse ele, em tom descontraído, sem imaginar a repercussão que viria em seguida.
Viih Tube, Eliezer e os filhos
Nos comentários, seguidores rapidamente perceberam a brincadeira e passaram a ironizar a fala. Um internauta comentou sobre a aparência do ex-brother e disparou: “Meu Deus, 26? Eu jurava que você já estava quase nos 40. Tá acabado igual a mim, gente como a gente mesmo. Adoro isso em você. Parabéns”.
Eliezer não deixou o comentário passar em branco e respondeu com sarcasmo. “Fã ou hater? O jeito que vocês demonstram gostar de mim é diferenciado. Muito verdadeiro”, escreveu.
Pouco depois, o influenciador decidiu assumir a piada e revelou a idade real. “Eu tentei enganar vocês e achei que ninguém perceberia. Mas é 36. Tem gente falando que é mais de 40, sacanagem”, afirmou, mantendo o bom humor.
A situação continuou rendendo reações nas redes. “Me desculpem, mas também pensei o mesmo e não tem nada a ver com hate”, comentou um seguidor. “Se vocês não querem ler esse tipo de comentário, façam como eu e digam que sua idade é 60”, brincou outro.