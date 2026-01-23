FÃ OU HATER?

Ex-BBB mente idade, é desmascarado e vira alvo de piadas nas redes sociais

Influenciador brinca ao dizer que tem 26 anos, admite a idade real depois da repercussão e reage aos comentários com ironia

Fernanda Varela

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:03

Eliezer Crédito: Reprodução

O ex-BBB Eliezer virou assunto nas redes sociais após mentir sobre a própria idade durante as comemorações de aniversário. Em um vídeo que circulou amplamente, o influenciador afirmou estar completando 26 anos, quando, na verdade, chegou aos 36.

A declaração foi feita durante uma viagem em família ao lado da esposa, Viih Tube, e dos filhos. “Começando as comemorações dos meus 26 anos”, disse ele, em tom descontraído, sem imaginar a repercussão que viria em seguida.

Nos comentários, seguidores rapidamente perceberam a brincadeira e passaram a ironizar a fala. Um internauta comentou sobre a aparência do ex-brother e disparou: “Meu Deus, 26? Eu jurava que você já estava quase nos 40. Tá acabado igual a mim, gente como a gente mesmo. Adoro isso em você. Parabéns”.

Eliezer não deixou o comentário passar em branco e respondeu com sarcasmo. “Fã ou hater? O jeito que vocês demonstram gostar de mim é diferenciado. Muito verdadeiro”, escreveu.

Pouco depois, o influenciador decidiu assumir a piada e revelou a idade real. “Eu tentei enganar vocês e achei que ninguém perceberia. Mas é 36. Tem gente falando que é mais de 40, sacanagem”, afirmou, mantendo o bom humor.