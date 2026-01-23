Acesse sua conta
Ex-BBB mente idade, é desmascarado e vira alvo de piadas nas redes sociais

Influenciador brinca ao dizer que tem 26 anos, admite a idade real depois da repercussão e reage aos comentários com ironia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:03

Eliezer
Eliezer Crédito: Reprodução

O ex-BBB Eliezer virou assunto nas redes sociais após mentir sobre a própria idade durante as comemorações de aniversário. Em um vídeo que circulou amplamente, o influenciador afirmou estar completando 26 anos, quando, na verdade, chegou aos 36.

A declaração foi feita durante uma viagem em família ao lado da esposa, Viih Tube, e dos filhos. “Começando as comemorações dos meus 26 anos”, disse ele, em tom descontraído, sem imaginar a repercussão que viria em seguida.

Viih Tube, Eliezer e os filhos

Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução
Viih Tube anuncia nascimento da filha por Reprodução / Redes sociais
Lua é filha de Viih Tube e Eliezer por reprodução
Viih Tube aparece com filha, Lua por TV Globo
Eliezer se tornou pai de Lua, fruto da relação com Viih Tube por Reprodução/Instagram
Ravi é o filho caçula de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Viih Tube e Ravi por Reprodução/Instagram
Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução/Instagram
Viih Tube, Lua e Eliezer por Reprodução
Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer é internado por Reprodução / Redes Sociais
Viih Tube e Eliezer com o filho por Reprodução
Viih Tube, Eliezer, Lua e Ravi comemoram em casa por Reprodução / Redes Sociais
Eliezer e Viih Tube por Reprodução
Viih Tube por Reprodução
Viih Tube, Lua e Eliezer por Reprodução / Redes sociais
Viih Tube exibe corpo durante gravidez por Redes sociais
Viih Tube exibe corpo após perder 10kg por Redes sociais
Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução

Nos comentários, seguidores rapidamente perceberam a brincadeira e passaram a ironizar a fala. Um internauta comentou sobre a aparência do ex-brother e disparou: “Meu Deus, 26? Eu jurava que você já estava quase nos 40. Tá acabado igual a mim, gente como a gente mesmo. Adoro isso em você. Parabéns”.

Eliezer não deixou o comentário passar em branco e respondeu com sarcasmo. “Fã ou hater? O jeito que vocês demonstram gostar de mim é diferenciado. Muito verdadeiro”, escreveu.

Pouco depois, o influenciador decidiu assumir a piada e revelou a idade real. “Eu tentei enganar vocês e achei que ninguém perceberia. Mas é 36. Tem gente falando que é mais de 40, sacanagem”, afirmou, mantendo o bom humor.

A situação continuou rendendo reações nas redes. “Me desculpem, mas também pensei o mesmo e não tem nada a ver com hate”, comentou um seguidor. “Se vocês não querem ler esse tipo de comentário, façam como eu e digam que sua idade é 60”, brincou outro.

