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Reação de Wagner Moura após derrota no Oscar de Melhor Ator viraliza; VEJA

Ator brasileiro concorria por seu trabalho no filme ‘O Agente Secreto’, mas prêmio ficou com Michael B. Jordan

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2026 às 07:18

Wagner Moura no Oscar 2026
Wagner Moura no Oscar 2026 Crédito: Reprodução

A reação de Wagner Moura ao perder o prêmio de Melhor Ator no Oscar 2026 viralizou nas redes sociais após a cerimônia realizada no domingo (15). O brasileiro disputava a estatueta por sua atuação em O Agente Secreto, mas o troféu acabou ficando com Michael B. Jordan por seu trabalho em Pecadores.

O momento em que o vencedor foi anunciado rapidamente começou a circular na internet, com internautas comentando a reação do ator brasileiro no auditório. Apesar de perder para o colega, Wagner reagiu bem ao saber o resultado. O ator sorriu, se levantou e aplaudiu desde o primeiro segundo que o nome de Michael B. Jordan foi anunciado. Ele não demonstrou nenhum sinal de tristeza ou inconformismo por não ter sido o vencedor.

Relógio de Wagner Moura no Oscar 2026

Oscar 2026: Wagner Moura usou relógio de quase R$ 71 mil na premiação por Reprodução
Oscar 2026: Wagner Moura usou relógio de quase R$ 71 mil na premiação por Reprodução
Oscar 2026: Wagner Moura usou relógio de quase R$ 71 mil na premiação por Reprodução
Wagner Moura no Oscar 2026 por Sami Drasin/Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos foi acompanhar Wagner no Oscar e fez registro dos bastidores por reprodução instagram
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Oscar 2026: Wagner Moura usou relógio de quase R$ 71 mil na premiação por Reprodução

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto concorria em quatro categorias na premiação: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Elenco, com Gabriel Domingues. Apesar das indicações, o longa terminou a noite sem levar estatuetas.

O Brasil também estava representado na categoria de Melhor Fotografia com Adolpho Veloso, indicado pelo trabalho em Sonhos de Trem. No entanto, o prêmio ficou com Pecadores.

Entre os destaques da noite, Uma Batalha Após a Outra, dirigido por Paul Thomas Anderson, foi o grande vencedor da cerimônia ao conquistar seis prêmios, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Logo atrás apareceu Pecadores, com quatro estatuetas. Já Frankenstein, produção da Netflix protagonizada por Jacob Elordi, terminou a noite com três prêmios.

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Oscar Ator Famosos Wagner Moura Oscar 2026

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