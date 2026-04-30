REALITY SHOW

Skova é eliminado e deixa a Casa do Patrão no primeiro 'Tá na Reta'

Participante saiu após receber menos votos para ficar no reality da Record

Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 23:52

Skova é o primeiro eliminado da Casa do Patrão após receber menos votos para ficar Crédito: Divulgação/Record

Skova é o primeiro eliminado da Casa do Patrão. O participante deixou o reality da Record nesta quinta-feira (30), após receber a menor porcentagem de votos para ficar no primeiro Tá na Reta da temporada.

A berlinda foi formada por Marina, Jovan e Skova. No reality, o público vota para salvar. Por isso, quem recebe menos apoio deixa a disputa.

A formação começou com Luis Fellipe, o primeiro Patrão da semana. Ele indicou Marina diretamente ao Tá na Reta e justificou a escolha pela falta de afinidade e por ainda não entender o jogo da participante. Depois, Thiago, vencedor da Prova do Poder do Voto, mandou Jovan para a berlinda.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

A última vaga foi definida pela votação da casa. Antes disso, Luis Fellipe precisou escolher quatro nomes para ficarem disponíveis ao voto dos colegas: Skova, Nataly, Luiza e Matheus. Skova recebeu oito votos e completou o primeiro Tá na Reta.

A saída de Skova confirma o peso da leitura interna logo na primeira semana. O participante já havia sido o mais votado pelos colegas e não conseguiu transformar a exposição no jogo em apoio suficiente fora da casa.

Antes da eliminação, a semana teve a vitória de Luis Fellipe como primeiro Patrão, a conquista de Thiago no Poder do Voto e os primeiros atritos entre os participantes. O resultado deixa um recado para os confinados: no começo do jogo, pouca articulação e baixa conexão com o público podem custar caro.

Quem é Skova