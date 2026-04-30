Skova é eliminado e deixa a Casa do Patrão no primeiro 'Tá na Reta'

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de abril de 2026 às 23:52
Skova é o primeiro eliminado da Casa do Patrão. O participante deixou o reality da Record nesta quinta-feira (30), após receber a menor porcentagem de votos para ficar no primeiro Tá na Reta da temporada.
A berlinda foi formada por Marina, Jovan e Skova. No reality, o público vota para salvar. Por isso, quem recebe menos apoio deixa a disputa.
A formação começou com Luis Fellipe, o primeiro Patrão da semana. Ele indicou Marina diretamente ao Tá na Reta e justificou a escolha pela falta de afinidade e por ainda não entender o jogo da participante. Depois, Thiago, vencedor da Prova do Poder do Voto, mandou Jovan para a berlinda.
Participantes da Casa do Patrão
A última vaga foi definida pela votação da casa. Antes disso, Luis Fellipe precisou escolher quatro nomes para ficarem disponíveis ao voto dos colegas: Skova, Nataly, Luiza e Matheus. Skova recebeu oito votos e completou o primeiro Tá na Reta.
A saída de Skova confirma o peso da leitura interna logo na primeira semana. O participante já havia sido o mais votado pelos colegas e não conseguiu transformar a exposição no jogo em apoio suficiente fora da casa.
Antes da eliminação, a semana teve a vitória de Luis Fellipe como primeiro Patrão, a conquista de Thiago no Poder do Voto e os primeiros atritos entre os participantes. O resultado deixa um recado para os confinados: no começo do jogo, pouca articulação e baixa conexão com o público podem custar caro.
Quem é Skova
Marcelo Skova tem 43 anos e nasceu na Zona Leste de São Paulo. Produtor de eventos, ele trabalha com shows, aniversários e casamentos. Também atua como massoterapeuta, é fã de samba e pagode, está solteiro e é pai de um menino de 3 anos.