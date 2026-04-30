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Skova é eliminado e deixa a Casa do Patrão no primeiro 'Tá na Reta'

Participante saiu após receber menos votos para ficar no reality da Record

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 23:52

Skova é o primeiro eliminado da Casa do Patrão após receber menos votos para ficar
Skova é o primeiro eliminado da Casa do Patrão após receber menos votos para ficar Crédito: Divulgação/Record

Skova é o primeiro eliminado da Casa do Patrão. O participante deixou o reality da Record nesta quinta-feira (30), após receber a menor porcentagem de votos para ficar no primeiro Tá na Reta da temporada.

A berlinda foi formada por Marina, Jovan e Skova. No reality, o público vota para salvar. Por isso, quem recebe menos apoio deixa a disputa.

A formação começou com Luis Fellipe, o primeiro Patrão da semana. Ele indicou Marina diretamente ao Tá na Reta e justificou a escolha pela falta de afinidade e por ainda não entender o jogo da participante. Depois, Thiago, vencedor da Prova do Poder do Voto, mandou Jovan para a berlinda.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

A última vaga foi definida pela votação da casa. Antes disso, Luis Fellipe precisou escolher quatro nomes para ficarem disponíveis ao voto dos colegas: Skova, Nataly, Luiza e Matheus. Skova recebeu oito votos e completou o primeiro Tá na Reta.

A saída de Skova confirma o peso da leitura interna logo na primeira semana. O participante já havia sido o mais votado pelos colegas e não conseguiu transformar a exposição no jogo em apoio suficiente fora da casa.

Antes da eliminação, a semana teve a vitória de Luis Fellipe como primeiro Patrão, a conquista de Thiago no Poder do Voto e os primeiros atritos entre os participantes. O resultado deixa um recado para os confinados: no começo do jogo, pouca articulação e baixa conexão com o público podem custar caro.

Quem é Skova

Marcelo Skova tem 43 anos e nasceu na Zona Leste de São Paulo. Produtor de eventos, ele trabalha com shows, aniversários e casamentos. Também atua como massoterapeuta, é fã de samba e pagode, está solteiro e é pai de um menino de 3 anos.

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