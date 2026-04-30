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Cariúcha critica Cássia Kis ao vivo na RedeTV! após acusação de transfobia

Apresentadora reage a caso em shopping no Rio e desabafo divide opiniões nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 20:40

Cariúcha comenta caso envolvendo Cássia Kis e reação divide opiniões nas redes
Cariúcha comenta caso envolvendo Cássia Kis e reação divide opiniões nas redes Crédito: Reprodução

A noite de quarta-feira (29) começou em tom direto no SuperPop. Logo na abertura, Cariúcha decidiu comentar um caso que já vinha ganhando força nas redes e acabou ampliando ainda mais a repercussão ao vivo.

Sem rodeios, a apresentadora criticou a postura de Cássia Kis após a atriz ser acusada de transfobia em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. O episódio envolve o relato de uma mulher trans, que afirma ter sido questionada e constrangida ao tentar usar o banheiro feminino.

Cariúcha

Cariúcha por Reprodução
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Cariúcha por Reprodução

Durante o programa, Cariúcha destacou o impacto de atitudes preconceituosas em um país que já registra altos índices de violência contra pessoas trans. A fala foi direta e carregada de posicionamento, o que rapidamente colocou o assunto entre os mais comentados.

O caso citado pela apresentadora aconteceu em um centro comercial carioca. Segundo o relato de Roberta Santana, ela foi abordada enquanto aguardava na fila do banheiro e ouviu comentários considerados ofensivos. A discussão teria continuado mesmo após ela entrar em uma cabine, aumentando o constrangimento.

Parte do episódio foi registrada em vídeo. Nas imagens, as duas aparecem discutindo, e a mulher que grava reforça seu direito de usar o espaço. A identidade da outra pessoa não aparece de forma clara, mas o caso passou a ser associado à atriz nas redes sociais.

A repercussão ganhou novos contornos após o comentário ao vivo. Enquanto parte do público apoiou a fala de Cariúcha, outra parcela saiu em defesa de Cássia Kis, ampliando a divisão de opiniões.

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