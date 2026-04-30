MICARETA

Confira a programação do Coité Folia para esta quinta-feira (30)

Tomate, Igor Kannário e outros nomes puxam a abertura da micareta em Conceição do Coité, que inicia mais uma edição com expectativa de circuito lotado

Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 07:30

Quinta do Coité Folia começa com Tomate e Kannário no circuito Crédito: Divulgação

A espera acabou para os foliões do Coité Folia 2026. Nesta quinta-feira (30), Conceição do Coité dá largada a mais uma edição da tradicional festa, reunindo milhares de pessoas no circuito montado na Avenida do Comércio.

A noite de estreia chega embalada por atrações conhecidas do público baiano. Entre os destaques estão Tomate e Igor Kannário, nomes que costumam arrastar multidões e prometem abrir a micareta em alta voltagem.

Programação do Coité Folia 1 de 4

Também se apresentam Guga Meira, Jairo Guittar, Vailson Lion, Pagode do Dell, Sedutorry, Eugênio Brasil e Quixanayah.