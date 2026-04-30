Confira a programação do Coité Folia para esta quinta-feira (30)

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de abril de 2026 às 07:30
A espera acabou para os foliões do Coité Folia 2026. Nesta quinta-feira (30), Conceição do Coité dá largada a mais uma edição da tradicional festa, reunindo milhares de pessoas no circuito montado na Avenida do Comércio.
A noite de estreia chega embalada por atrações conhecidas do público baiano. Entre os destaques estão Tomate e Igor Kannário, nomes que costumam arrastar multidões e prometem abrir a micareta em alta voltagem.
Programação do Coité Folia
Também se apresentam Guga Meira, Jairo Guittar, Vailson Lion, Pagode do Dell, Sedutorry, Eugênio Brasil e Quixanayah.
Com percurso ampliado, camarotes, blocos e esquema especial de segurança, o Coité Folia inicia quatro dias de festa que movimentam a região sisaleira e mantêm viva a tradição das micaretas no interior da Bahia.