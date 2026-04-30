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Confira a programação do Coité Folia para esta quinta-feira (30)

Tomate, Igor Kannário e outros nomes puxam a abertura da micareta em Conceição do Coité, que inicia mais uma edição com expectativa de circuito lotado

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 07:30

Quinta do Coité Folia começa com Tomate e Kannário no circuito
Quinta do Coité Folia começa com Tomate e Kannário no circuito Crédito: Divulgação

A espera acabou para os foliões do Coité Folia 2026. Nesta quinta-feira (30), Conceição do Coité dá largada a mais uma edição da tradicional festa, reunindo milhares de pessoas no circuito montado na Avenida do Comércio.

A noite de estreia chega embalada por atrações conhecidas do público baiano. Entre os destaques estão Tomate e Igor Kannário, nomes que costumam arrastar multidões e prometem abrir a micareta em alta voltagem.

Programação do Coité Folia

Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
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Programação do Coité Folia por Divulgação

Também se apresentam Guga Meira, Jairo Guittar, Vailson Lion, Pagode do Dell, Sedutorry, Eugênio Brasil e Quixanayah.

Com percurso ampliado, camarotes, blocos e esquema especial de segurança, o Coité Folia inicia quatro dias de festa que movimentam a região sisaleira e mantêm viva a tradição das micaretas no interior da Bahia.

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