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FLICG 2026 reúne Vanessa da Mata, Paralamas e Russo Passapusso em Capim Grosso

Feira Literária de Capim Grosso acontece de 7 a 10 de maio, com shows, debates, cortejo literário, cordel, teatro e atividades para estudantes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 18:48

Vanessa da Mata e Russo Passapusso são destaques da FLICG 2026 em Capim Grosso. Crédito: Divulgação

Vanessa da Mata, Russo Passapusso e Paralamas do Sucesso estão entre os destaques da FLICG 2026, a Feira Literária de Capim Grosso, que acontece entre os dias 7 e 10 de maio. Com o tema “Entre Rotatórias e Saberes – Vozes da Literatura Ecoando Cultura”, o evento transforma a cidade em um grande encontro de literatura, música, educação e cultura popular.

A programação deste ano aposta em uma mistura de atrações nacionais, artistas regionais, estudantes, escritores, cordelistas, professores e grupos culturais. A proposta é aproximar o público escolar e a comunidade do universo da leitura, com distribuição de livros, contações de histórias, mesas de debate, exposições, cortejo literário, apresentações culturais, planetário e atividades voltadas à juventude.

A abertura acontece na quinta-feira (7), com o tradicional desfile literário, reunindo escolas e moradores em uma celebração da criatividade. No palco principal, a noite terá Sandrinho do Acordeon, Zé Lezin, Coral Municipal, Escola de Música e Orquestra. O ponto alto será Vanessa da Mata, que apresenta o projeto “Conversa & Canção”, em formato mais intimista, com música e bate-papo. A programação segue ainda com Som de Bar.

Atrações FLICG

Atrações da FLICG por Divulgação
Atrações da FLICG por Divulgação
Atrações da FLICG por Divulgação
Atrações da FLICG por Divulgação
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Atrações da FLICG por Divulgação

Na sexta-feira (8), a FLICG reúne debates sobre afrofuturismo, literatura, território e leitura, incluindo uma mesa inspirada na obra de Itamar Vieira Junior. Russo Passapusso participa do Papo de Música ao lado do professor Pedro Paulo, com mediação de Renato Cordeiro. À noite, o palco recebe Los Catedráticos e Paralamas do Sucesso, um dos nomes mais importantes do rock nacional.

O sábado (9) começa com missa campal em comemoração aos 41 anos de Capim Grosso e segue com recitais, mesas literárias, apresentações de escolas, dança, teatro, lançamentos de livros e sarau. Entre os temas debatidos estão violência contra mulheres nas redes sociais, academias de letras e meio ambiente. A noite será dedicada à programação gospel, com apresentação do Coral CETEP no palco principal.

No domingo (10), último dia do evento, a programação inclui mesas sobre literatura de povos originários, afetos, lutas, expressões culturais brasileiras e poesia. Entre os convidados estão Chiara Ramos, Flaira Ferro, Antônio Torres, Cida Pedrosa e Sidney Rocha. A noite terá premiação do Concurso Literário e do Desfile Literário, além de shows de Mateus Zig, Flaira Ferro, Farra dos Poetas e Daniel da Quixabeira.

A FLICG também terá espaços permanentes, como Exposição Eduardo Lima, Espaço SESI, Fundação Pedro Calmon, Projeto Leve e Leia, Planetário, Espaço da Juventude e Tenda Eletrônica. A feira é realizada pela Prefeitura Municipal de Capim Grosso, por meio da Secretaria de Educação e da Diretoria de Cultura, com apoio do Governo do Estado e curadoria do poeta e cantador Maviael Melo.

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