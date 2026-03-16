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Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta segunda (16 de março): cuidado com conflitos desnecessários

Mensagem espiritual do dia pede mais calma nas palavras e atenção às emoções

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de março de 2026 às 00:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A segunda-feira (16) começa com uma energia que pede mais equilíbrio emocional e cuidado nas relações. O recado do Anjo da Guarda indica que algumas situações podem gerar irritação ou mal-entendidos se não houver paciência para ouvir e compreender o outro.

Para três signos do zodíaco, o dia exige mais atenção com a forma de se comunicar. Evitar discussões e responder com serenidade pode impedir desgastes que não valem a pena.

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Gêmeos

Geminianos podem se deparar com conversas delicadas, principalmente no ambiente de trabalho ou em relações próximas. O Anjo da Guarda aconselha a pensar antes de falar.

Nem tudo precisa ser respondido imediatamente. Às vezes, esperar alguns minutos antes de reagir já muda completamente o rumo da situação.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Escorpião

Escorpianos podem sentir emoções mais intensas ao longo do dia. Pequenas atitudes de outras pessoas podem parecer maiores do que realmente são.

O recado espiritual é respirar antes de reagir. Manter o controle emocional será essencial para evitar conflitos que podem ser resolvidos com diálogo.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Aquário

Aquarianos devem ter atenção especial com comentários ou críticas. O dia pede maturidade para lidar com opiniões diferentes sem transformar tudo em discussão.

Evitar responder impulsivamente pode ajudar a manter o clima mais leve e preservar relações importantes.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Mensagem do dia

Nem toda provocação merece resposta. Às vezes, a verdadeira força está em manter a calma e escolher a paz em vez do conflito.

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