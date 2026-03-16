Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta segunda (16 de março): cuidado com conflitos desnecessários

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 16 de março de 2026 às 00:00
A segunda-feira (16) começa com uma energia que pede mais equilíbrio emocional e cuidado nas relações. O recado do Anjo da Guarda indica que algumas situações podem gerar irritação ou mal-entendidos se não houver paciência para ouvir e compreender o outro.
Para três signos do zodíaco, o dia exige mais atenção com a forma de se comunicar. Evitar discussões e responder com serenidade pode impedir desgastes que não valem a pena.
Gêmeos
Geminianos podem se deparar com conversas delicadas, principalmente no ambiente de trabalho ou em relações próximas. O Anjo da Guarda aconselha a pensar antes de falar.
Nem tudo precisa ser respondido imediatamente. Às vezes, esperar alguns minutos antes de reagir já muda completamente o rumo da situação.
Famosos do signo de Gêmeos
Escorpião
Escorpianos podem sentir emoções mais intensas ao longo do dia. Pequenas atitudes de outras pessoas podem parecer maiores do que realmente são.
O recado espiritual é respirar antes de reagir. Manter o controle emocional será essencial para evitar conflitos que podem ser resolvidos com diálogo.
Famosos do signo de Escorpião
Aquário
Aquarianos devem ter atenção especial com comentários ou críticas. O dia pede maturidade para lidar com opiniões diferentes sem transformar tudo em discussão.
Evitar responder impulsivamente pode ajudar a manter o clima mais leve e preservar relações importantes.
Famosos do signo de Aquário
Mensagem do dia
Nem toda provocação merece resposta. Às vezes, a verdadeira força está em manter a calma e escolher a paz em vez do conflito.