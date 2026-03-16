ASTROLOGIA

Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta segunda (16 de março): cuidado com conflitos desnecessários

Mensagem espiritual do dia pede mais calma nas palavras e atenção às emoções

Fernanda Varela

Publicado em 16 de março de 2026 às 00:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A segunda-feira (16) começa com uma energia que pede mais equilíbrio emocional e cuidado nas relações. O recado do Anjo da Guarda indica que algumas situações podem gerar irritação ou mal-entendidos se não houver paciência para ouvir e compreender o outro.

Para três signos do zodíaco, o dia exige mais atenção com a forma de se comunicar. Evitar discussões e responder com serenidade pode impedir desgastes que não valem a pena.

Gêmeos

Geminianos podem se deparar com conversas delicadas, principalmente no ambiente de trabalho ou em relações próximas. O Anjo da Guarda aconselha a pensar antes de falar.

Nem tudo precisa ser respondido imediatamente. Às vezes, esperar alguns minutos antes de reagir já muda completamente o rumo da situação.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Escorpião

Escorpianos podem sentir emoções mais intensas ao longo do dia. Pequenas atitudes de outras pessoas podem parecer maiores do que realmente são.

O recado espiritual é respirar antes de reagir. Manter o controle emocional será essencial para evitar conflitos que podem ser resolvidos com diálogo.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Aquário

Aquarianos devem ter atenção especial com comentários ou críticas. O dia pede maturidade para lidar com opiniões diferentes sem transformar tudo em discussão.

Evitar responder impulsivamente pode ajudar a manter o clima mais leve e preservar relações importantes.

Famosos do signo de Aquário 1 de 16

Mensagem do dia