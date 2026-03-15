ASTROLOGIA

Amor entra em nova fase: semana de 16 a 22 de março revela viradas intensas nos relacionamentos

Uma onda de emoções profundas pode trazer reencontros, conversas decisivas e mudanças importantes na forma como cada signo vive o amor

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 20:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 16 a 22 de março promete movimentar intensamente a vida amorosa. O período favorece conexões emocionais mais profundas e pode fazer muitas pessoas enxergarem relacionamentos sob uma nova perspectiva. Ao mesmo tempo, algumas situações ainda podem exigir paciência e cuidado na comunicação, já que nem tudo estará totalmente claro de imediato. Entre reflexões, reencontros e decisões importantes, o momento abre espaço para mudanças que podem redefinir caminhos no amor. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Esta semana pode trazer à tona emoções antigas ou questões que ficaram mal resolvidas. Em vez de evitar esses sentimentos, o momento pede que você encare o que precisa ser resolvido. Ao longo dos dias, a tendência é que sua confiança volte com força total, ajudando a restaurar o equilíbrio na vida amorosa. Se houve tensão recente em um relacionamento, existe chance de reconciliação ou entendimento.

Dica cósmica: Encarar o passado pode ser o passo necessário para abrir espaço para um amor mais leve.

Touro: As conexões sociais podem ganhar destaque nesta semana. Se estiver solteiro, você pode se sentir mais aberto a conhecer pessoas em ambientes coletivos ou através de amigos. Para quem está em um relacionamento, o período favorece momentos de qualidade e cumplicidade. Também pode surgir uma fase de reflexão sobre atitudes e padrões que influenciam suas relações.

Dica cósmica: Compartilhar experiências fortalece os laços afetivos.

Gêmeos: A semana pode marcar novos começos na sua vida amorosa. Mesmo que alguns desencontros ou mal-entendidos ainda apareçam, o cenário geral favorece interações sociais e aproximações. Se estiver solteiro, a chance de conhecer alguém interessante aumenta. Para quem está em um relacionamento, o período estimula programas em grupo e momentos mais descontraídos juntos.

Dica cósmica: Leveza e diálogo são os melhores aliados no amor agora.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Câncer: O amor pode ganhar um tom mais aventureiro e expansivo nesta semana. Viagens, encontros com pessoas de lugares diferentes ou novas experiências podem trazer entusiasmo para sua vida afetiva. Esse também é um período de autoconhecimento, em que você percebe com mais clareza o que realmente deseja em um relacionamento.

Dica cósmica: Abrir-se para o novo pode trazer surpresas emocionantes.

Leão: Empatia e sensibilidade ganham força nos relacionamentos. Ao demonstrar compreensão e calor humano, você cria um ambiente mais íntimo e seguro para o amor florescer. Ao mesmo tempo, pode surgir o desejo de se afastar de relações que já não fazem sentido ou que limitam sua autenticidade.

Dica cósmica: Relacionamentos saudáveis permitem que você seja exatamente quem é.

Virgem: A vida amorosa pode passar por um momento de redefinição. Conversas importantes ou mudanças na dinâmica de um relacionamento podem marcar um novo capítulo. Mesmo que a comunicação exija um pouco mais de cuidado em alguns momentos, há potencial para ajustes que fortaleçam a relação.

Dica cósmica: Escutar com atenção pode transformar completamente uma conversa.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra: Você pode se sentir mais direto ao expressar o que deseja em um relacionamento. Ao mesmo tempo, sentimentos antigos podem reaparecer para serem finalmente resolvidos. Encarar essas emoções ajuda a liberar o que já não faz sentido, permitindo que as relações evoluam de forma mais saudável.

Dica cósmica: Libertar-se de velhos padrões abre espaço para conexões mais verdadeiras.

Escorpião: O clima é de entusiasmo na vida amorosa. Se estiver solteiro, pode surgir alguém especial ou uma nova fase em um relacionamento recente. Também existe a possibilidade de reencontros com pessoas do passado. De qualquer forma, o amor tende a ocupar um lugar central nesta semana.

Dica cósmica: Permita-se viver as emoções com intensidade, mas também com consciência.

Sagitário: O período pode despertar um forte desejo de romance, diversão e novas experiências. Existe uma energia de renovação que favorece o início de um novo ciclo na vida amorosa. Situações inesperadas podem trazer entusiasmo e sensação de novidade.

Dica cósmica: Seguir o coração pode levar você a experiências surpreendentes.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Capricórnio: A vida amorosa tende a ganhar mais profundidade emocional. Você pode sentir que está começando um novo capítulo, mais alinhado com quem você realmente é. Para quem está em um relacionamento, o momento favorece conexões mais autênticas e verdadeiras.

Dica cósmica: Quando você se mostra de forma genuína, atrai relações mais verdadeiras.

Aquário: Algumas tensões podem surgir no início da semana, especialmente em situações que envolvam decisões compartilhadas ou questões práticas. No entanto, o período também favorece conversas sinceras. Colocar tudo às claras pode ajudar a fortalecer a relação.

Dica cósmica: A honestidade emocional é a base para qualquer relação duradoura.

Peixes: Este é um momento de olhar para si mesmo e refletir sobre o que você realmente deseja no amor. A semana pode trazer clareza sobre autoestima e sobre a forma como você se posiciona nas relações. Esse processo tende a abrir caminho para experiências afetivas mais satisfatórias.