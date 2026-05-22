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Como aumentar a letra do WhatsApp em segundos: ajuste simples melhora leitura para idosos

Função escondida no aplicativo deixa mensagens maiores, reduz esforço visual e facilita o uso do celular no dia a dia

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 17:11

Fonte do WhatsApp pode ficar maior Crédito: Imagem gerada por IA

Aumentar o tamanho da letra do WhatsApp pode parecer um detalhe pequeno, mas faz grande diferença para muitas pessoas, principalmente idosos que têm dificuldade para enxergar mensagens no celular. O ajuste é simples, rápido e pode deixar a leitura muito mais confortável no dia a dia.

Com o passar dos anos, é comum que letras pequenas passem a causar cansaço visual, dificuldade de leitura e até dores de cabeça. No WhatsApp, isso costuma atrapalhar especialmente em conversas longas, grupos movimentados ou na hora de identificar nomes e mensagens importantes.

Os truques do WhatsApp 1 de 9

A boa notícia é que o aplicativo permite aumentar o tamanho da fonte em poucos toques, sem precisar alterar todo o celular.

No Android, o caminho pode ser feito diretamente dentro do WhatsApp. Basta abrir o aplicativo, tocar nos três pontinhos no canto superior direito, acessar “Configurações”, depois “Conversas” e selecionar “Tamanho da fonte”. Em seguida, é só escolher a opção “Grande”.

O ajuste aumenta apenas as letras dentro do WhatsApp, sem modificar o restante dos aplicativos do aparelho.

Já no iPhone, a alteração costuma ser feita nas configurações do próprio sistema. O usuário deve entrar em “Ajustes”, acessar as opções de tela e tamanho do texto e aumentar a fonte para aplicativos compatíveis.

Especialistas apontam que pequenas mudanças como essa ajudam idosos a usar o celular com mais autonomia e conforto, evitando esforço excessivo para ler mensagens ou responder conversas.

Além da fonte maior, outras medidas também podem facilitar o uso do aplicativo, como manter o brilho da tela em nível confortável, fixar conversas importantes no topo e silenciar grupos com muitas notificações.