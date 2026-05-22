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Se você faz isso no WhatsApp, sua conta pode ser roubada hoje

Especialista alerta para hábitos comuns que facilitam golpes, invasões e roubo de contas no aplicativo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 05:00

WhatsApp
WhatsApp Crédito: Shutterstock

Golpes no WhatsApp estão cada vez mais sofisticados e, na maioria das vezes, não dependem de falhas no aplicativo, mas de erros simples cometidos pelos próprios usuários. Configurações básicas ignoradas, excesso de confiança e distrações no dia a dia acabam abrindo espaço para criminosos assumirem contas em poucos minutos.

Em entrevista ao TechTudo, o especialista Thales Santos, da empresa de segurança digital ESET, explicou quais hábitos mais colocam usuários em risco e o que fazer para evitar problemas.

Veja a lista de celulares em que o WhatsApp deixará de funcionar

Galaxy J2, da Samsung por Reprodução
Galaxy Trend, da Samsung por Reprodução
Galaxy Core, da Samsung por Reprodução
Galaxy Note 2, da Samsung por Reproduçao
Galaxy S5, da Samsung por reprodução
Galaxy S4 Mini, da Samsung por Reprodução
Galaxy S4, do Samsung por Reprodução
Galaxy S3, da Samsung por Reprodução
Optimus L5, da LG por Reprodução
Optimus F5, da LG por Reprodução
Optimus L7, da LG por Reprodução
Optimus L5, da LG por Reprodução
Optimus L3, LG por Reprodução
LG Optimus L5 II por Reprodução
LG Optimus L3 II Dual por Reprodução
Moto E (primeira geração) por Reprodução
Moto G (primeira geração) por Reprodução
Sony Xperia Z3 por Reprodução
Sony Xperia Z2 por Reprodução
Huawei Ascend Mate por Reprodução
Huawei Ascend D2 por Reprodução
Huawei Ascend G740 por Reprodução
Todo os modelos da HTC de linha anterior ao Android 6 por Reprodução
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Galaxy J2, da Samsung por Reprodução

Confira os principais erros que podem facilitar invasões no WhatsApp:

Não ativar a verificação em duas etapas

Segundo o especialista, esse é um dos erros mais graves. Sem a verificação em duas etapas ativada, qualquer pessoa que consiga o código enviado por SMS pode registrar sua conta em outro aparelho.

A recomendação é ativar o recurso nas configurações do aplicativo e criar um PIN difícil de adivinhar.

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Clicar em links de promoções falsas

Mensagens prometendo descontos exagerados, brindes ou benefícios exclusivos continuam sendo uma das principais armadilhas usadas por golpistas. Muitas vezes, os links levam para páginas falsas muito parecidas com sites oficiais.

O risco aumenta quando a mensagem chega de contatos conhecidos, já que a conta da pessoa pode ter sido roubada anteriormente.

Deixar a foto visível para qualquer pessoa

Criminosos costumam copiar fotos de perfil para criar contas falsas e se passar pela vítima em golpes financeiros contra amigos e familiares.

Para reduzir o risco, a orientação é limitar a visualização da foto apenas para contatos.

Os truques do WhatsApp

Esse recurso apaga automaticamente o conteúdo das conversas após um período por Reprodução
A bandeira aparece apenas quando o recurso de mensagens temporárias está ativo por Reprodução
Quando você toca na bandeira, o WhatsApp entende que aquela mensagem é importante e a protege da exclusão automática por Reprodução
É possível recuperar mensagem excluídas sem querer do WhatsApp se você tiver um backup prévio salvo, seja no Google Drive (Android) ou iCloud (iPhone) por Imagem gerada por IA
Transcrição das conversas é um dos recursos disponíveis no WhatsApp por Divulgação
WhatsApp cria conexões mais eficientes e abre novas oportunidades de negócios (Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock) por Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock
Meta controla Instagram, Facebook e Whatsapp por Shutterstock
Favoritos no WhatsApp permite encontrar aquelas pessoas com quem você mais conversa por Divulgação
O WhatsApp pode ajudar na venda de produtos (Imagem: Antonio Salaverry | Shutterstock) por
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Esse recurso apaga automaticamente o conteúdo das conversas após um período por Reprodução

Não proteger backups na nuvem

Embora o WhatsApp tenha criptografia nas mensagens, os backups armazenados em serviços de nuvem podem ficar vulneráveis caso não estejam protegidos adequadamente.

O ideal é ativar a criptografia dos backups e usar senhas fortes nas contas vinculadas.

Exibir notificações na tela bloqueada

Códigos de segurança exibidos na tela bloqueada podem ser vistos por criminosos em golpes de acesso remoto.

Especialistas recomendam ocultar conteúdos sensíveis nas notificações do celular.

Meta AI do WhatsApp

É simples ocultar o chat do Meta AI por Reprodução
WhatsApp: assistente funciona analisando padrões de conversa por Imagem gerada por IA
Muitos usuários do Whatsapp preferem manter suas conversas livres de IA  por Shutterstock
Meta AI consome recursos do celular e aumenta o gasto de bateria e prejudica a performance  (Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock) por Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock
WhatsApp: Também há risco de informações falsas ou fabricadas por Shutterstock
IA torna ainda mais difícil manter foco durante o uso do WhatsApp por Shutterstock
Segundo o WhatsApp, as mensagens são criptografadas e confidenciai por Reprodução
WhatsApp: O assistente não acessa outros chats nem o microfone do celular por Reprodução/WABetaInfo
Abra a conversa, toque nos três pontos e selecione "Excluir conversa". (Imagem: Antonio Salaverry | Shutterstock) por
Após a ação, o contato deixa de aparecer na lista de bate-papos ativos por Divulgação
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É simples ocultar o chat do Meta AI por Reprodução

Não configurar e-mail de recuperação

A ausência de um e-mail de recuperação dificulta bastante o processo de retomada da conta em caso de invasão.

O recomendado é manter um e-mail válido e atualizado nas configurações do aplicativo.

Compartilhar códigos de segurança

Esse continua sendo o golpe mais comum. Criminosos inventam histórias urgentes para convencer a vítima a informar o código recebido por SMS. Com isso, conseguem assumir o controle da conta.

O WhatsApp nunca pede códigos de verificação por mensagem.

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O que fazer se a conta for roubada?

Caso perca acesso ao WhatsApp, a orientação é tentar recuperar imediatamente a conta solicitando um novo código de verificação. Segundo o especialista, o código mais recente invalida o anterior e pode interromper o acesso do golpista.

Também é importante avisar familiares e amigos rapidamente para evitar novos golpes usando seu perfil.

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