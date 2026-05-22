DICA

Se você faz isso no WhatsApp, sua conta pode ser roubada hoje

Especialista alerta para hábitos comuns que facilitam golpes, invasões e roubo de contas no aplicativo

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 05:00

WhatsApp Crédito: Shutterstock

Golpes no WhatsApp estão cada vez mais sofisticados e, na maioria das vezes, não dependem de falhas no aplicativo, mas de erros simples cometidos pelos próprios usuários. Configurações básicas ignoradas, excesso de confiança e distrações no dia a dia acabam abrindo espaço para criminosos assumirem contas em poucos minutos.

Em entrevista ao TechTudo, o especialista Thales Santos, da empresa de segurança digital ESET, explicou quais hábitos mais colocam usuários em risco e o que fazer para evitar problemas.

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Confira os principais erros que podem facilitar invasões no WhatsApp:

Não ativar a verificação em duas etapas

Segundo o especialista, esse é um dos erros mais graves. Sem a verificação em duas etapas ativada, qualquer pessoa que consiga o código enviado por SMS pode registrar sua conta em outro aparelho.

A recomendação é ativar o recurso nas configurações do aplicativo e criar um PIN difícil de adivinhar.

Clicar em links de promoções falsas

Mensagens prometendo descontos exagerados, brindes ou benefícios exclusivos continuam sendo uma das principais armadilhas usadas por golpistas. Muitas vezes, os links levam para páginas falsas muito parecidas com sites oficiais.

O risco aumenta quando a mensagem chega de contatos conhecidos, já que a conta da pessoa pode ter sido roubada anteriormente.

Deixar a foto visível para qualquer pessoa

Criminosos costumam copiar fotos de perfil para criar contas falsas e se passar pela vítima em golpes financeiros contra amigos e familiares.

Para reduzir o risco, a orientação é limitar a visualização da foto apenas para contatos.

Os truques do WhatsApp 1 de 9

Não proteger backups na nuvem

Embora o WhatsApp tenha criptografia nas mensagens, os backups armazenados em serviços de nuvem podem ficar vulneráveis caso não estejam protegidos adequadamente.

O ideal é ativar a criptografia dos backups e usar senhas fortes nas contas vinculadas.

Exibir notificações na tela bloqueada

Códigos de segurança exibidos na tela bloqueada podem ser vistos por criminosos em golpes de acesso remoto.

Especialistas recomendam ocultar conteúdos sensíveis nas notificações do celular.

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Não configurar e-mail de recuperação

A ausência de um e-mail de recuperação dificulta bastante o processo de retomada da conta em caso de invasão.

O recomendado é manter um e-mail válido e atualizado nas configurações do aplicativo.

Compartilhar códigos de segurança

Esse continua sendo o golpe mais comum. Criminosos inventam histórias urgentes para convencer a vítima a informar o código recebido por SMS. Com isso, conseguem assumir o controle da conta.

O WhatsApp nunca pede códigos de verificação por mensagem.

O que fazer se a conta for roubada?

Caso perca acesso ao WhatsApp, a orientação é tentar recuperar imediatamente a conta solicitando um novo código de verificação. Segundo o especialista, o código mais recente invalida o anterior e pode interromper o acesso do golpista.