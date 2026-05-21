Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é a neta de Mussolini que venceu o BBB italiano e viu marido virar alvo em escândalo sexual

Alessandra Mussolini venceu o Grande Fratello VIP aos 63 anos, já foi atriz, cantora, deputada e teve o nome ligado a um escândalo sexual que abalou a política italiana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18:47

Alessandra Mussolini
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano Crédito: Reprodução

A vitória de Alessandra Mussolini no Grande Fratello VIP, versão italiana do Big Brother para celebridades, voltou a colocar um dos sobrenomes mais polêmicos da Itália no centro das atenções. Neta do ditador fascista Benito Mussolini, ela conquistou 55,95% dos votos do público e levou o prêmio de € 550 mil, equivalente a cerca de R$ 3,3 milhões.

Aos 63 anos, Alessandra já acumulava uma trajetória cercada por política, televisão, polêmicas e escândalos familiares muito antes de entrar no reality show. Filha de Romano Mussolini, músico de jazz e um dos filhos de Benito Mussolini, ela também é sobrinha da atriz italiana Sophia Loren.

Antes da política, Alessandra tentou carreira artística. Atuou em filmes, programas de televisão e lançou discos nos anos 1980, chegando a fazer sucesso no Japão com músicas no estilo pop. Um dos trabalhos mais conhecidos aconteceu no filme Um Dia Muito Especial, estrelado por Sophia Loren.

Apesar da passagem pelo entretenimento, foi na política que ela construiu sua imagem pública. Alessandra foi deputada, senadora, eurodeputada e chegou a fundar o próprio partido conservador na Itália. Ao longo da carreira, também acumulou declarações controversas e defesa frequente da imagem do avô, Benito Mussolini.

Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano com mais de 55% dos votos do público por Reprodução
1 de 8
Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano por Reprodução

Nos últimos anos, porém, outro episódio acabou colocando o nome da família novamente no noticiário internacional. O marido de Alessandra, Mauro Floriani, ex-oficial da polícia financeira italiana, se envolveu em um escândalo de prostituição de menores investigado em Roma.

Segundo as investigações da época, Floriani foi acusado de pagar adolescentes de 14 e 15 anos por serviços sexuais em um esquema que chocou a Itália e atingiu empresários, políticos e profissionais influentes. Escutas telefônicas apontaram que ele estava entre os clientes que mais mantinham contato com as garotas investigadas.

Em 2015, Mauro Floriani aceitou um acordo judicial e recebeu uma pena suspensa de um ano após admitir envolvimento no caso. O escândalo teve forte repercussão na imprensa europeia porque Alessandra, naquele período, também defendia pautas ligadas à proteção infantil no Parlamento italiano.

Mesmo cercada por polêmicas políticas e familiares ao longo da vida pública, Alessandra Mussolini voltou a ganhar popularidade recentemente na televisão italiana. A participação no Grande Fratello VIP ajudou a aproximá-la de um público mais jovem e reacendeu o interesse internacional sobre sua trajetória.

Leia mais

Imagem - Como seria a festa milionária da filha de Deolane interrompida após prisão da influenciadora

Como seria a festa milionária da filha de Deolane interrompida após prisão da influenciadora

Imagem - Neta de Benito Mussolini vence o Big Brother italiano e leva prêmio milionário

Neta de Benito Mussolini vence o Big Brother italiano e leva prêmio milionário

Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Helena Rizzo? Veja preços e endereços

Quanto custa comer nos restaurantes de Helena Rizzo? Veja preços e endereços

Mais recentes

Imagem - Emocionada, Mel Maia lamentar morte de amigo de infância, o fisiculturista Gabriel Ganley: ‘Segurou minha mão’

Emocionada, Mel Maia lamentar morte de amigo de infância, o fisiculturista Gabriel Ganley: ‘Segurou minha mão’
Imagem - Ator de ‘Supernatural’, Stewart McLean desaparece por uma semana e é encontrado morto no Canadá

Ator de ‘Supernatural’, Stewart McLean desaparece por uma semana e é encontrado morto no Canadá
Imagem - Suécia declarou oficialmente o sexo como esporte? Entenda a história que está criando polêmica nas redes sociais

Suécia declarou oficialmente o sexo como esporte? Entenda a história que está criando polêmica nas redes sociais