TELEVISÃO

Quem é a neta de Mussolini que venceu o BBB italiano e viu marido virar alvo em escândalo sexual

Alessandra Mussolini venceu o Grande Fratello VIP aos 63 anos, já foi atriz, cantora, deputada e teve o nome ligado a um escândalo sexual que abalou a política italiana

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18:47

Alessandra Mussolini venceu o Big Brother italiano Crédito: Reprodução

A vitória de Alessandra Mussolini no Grande Fratello VIP, versão italiana do Big Brother para celebridades, voltou a colocar um dos sobrenomes mais polêmicos da Itália no centro das atenções. Neta do ditador fascista Benito Mussolini, ela conquistou 55,95% dos votos do público e levou o prêmio de € 550 mil, equivalente a cerca de R$ 3,3 milhões.

Aos 63 anos, Alessandra já acumulava uma trajetória cercada por política, televisão, polêmicas e escândalos familiares muito antes de entrar no reality show. Filha de Romano Mussolini, músico de jazz e um dos filhos de Benito Mussolini, ela também é sobrinha da atriz italiana Sophia Loren.

Antes da política, Alessandra tentou carreira artística. Atuou em filmes, programas de televisão e lançou discos nos anos 1980, chegando a fazer sucesso no Japão com músicas no estilo pop. Um dos trabalhos mais conhecidos aconteceu no filme Um Dia Muito Especial, estrelado por Sophia Loren.

Apesar da passagem pelo entretenimento, foi na política que ela construiu sua imagem pública. Alessandra foi deputada, senadora, eurodeputada e chegou a fundar o próprio partido conservador na Itália. Ao longo da carreira, também acumulou declarações controversas e defesa frequente da imagem do avô, Benito Mussolini.

Alessandra Mussolini 1 de 8

Nos últimos anos, porém, outro episódio acabou colocando o nome da família novamente no noticiário internacional. O marido de Alessandra, Mauro Floriani, ex-oficial da polícia financeira italiana, se envolveu em um escândalo de prostituição de menores investigado em Roma.

Segundo as investigações da época, Floriani foi acusado de pagar adolescentes de 14 e 15 anos por serviços sexuais em um esquema que chocou a Itália e atingiu empresários, políticos e profissionais influentes. Escutas telefônicas apontaram que ele estava entre os clientes que mais mantinham contato com as garotas investigadas.

Em 2015, Mauro Floriani aceitou um acordo judicial e recebeu uma pena suspensa de um ano após admitir envolvimento no caso. O escândalo teve forte repercussão na imprensa europeia porque Alessandra, naquele período, também defendia pautas ligadas à proteção infantil no Parlamento italiano.