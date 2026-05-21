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Tony Salles, Thiago Aquino e Pedrinho comandam clima de Copa no São João de Cruz

Cidade vai transmitir jogos da Seleção Brasileira em telões espalhados pelos circuitos da festa; programação do dia 24 começa mais cedo com show de Tony Salles

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 19:00

São João de Cruz vai misturar forró, arrocha e transmissão dos jogos do Brasil em telões gigantes
São João de Cruz vai misturar forró, arrocha e transmissão dos jogos do Brasil em telões gigantes Crédito: Divulgação

O São João de Cruz 2026 vai unir duas das maiores paixões do brasileiro em uma só festa. Com o tema “Duas paixões: forró e futebol”, o evento deste ano terá transmissão ao vivo dos jogos da Seleção Brasileira em grandes telões de LED espalhados pelos três circuitos oficiais da cidade.

A proposta da Prefeitura de Cruz é transformar o município em um grande ponto de encontro para quem quer acompanhar a Copa do Mundo sem abrir mão do clima junino. Além dos shows tradicionais, o público poderá assistir às partidas da Seleção em meio à programação musical do evento.

Para embalar a torcida brasileira, nomes conhecidos da música baiana e do arrocha vão comandar o esquenta antes dos jogos. Entre as atrações confirmadas estão Tony Salles, Thiago Aquino e Pedrinho.

Tony Salles

Tony Salles por Divulgação
Tony Salles  por Arisson Marinho/CORREIO
Tony Salles por Divulgação SBT
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Tony Salles por Divulgação

A primeira transmissão acontece no dia 13 de junho, a partir das 17h30, na Praça Senador Temístocles. Quem abre a programação é o cantor Pedrinho, responsável por comandar o clima de festa antes da partida.

Já no dia 19 de junho, data que marca a abertura oficial do São João de Cruz, o Circuito Murilo Sena recebe transmissão em telão e show de Thiago Aquino, um dos principais nomes do arrocha na atualidade.

A grande novidade da edição deste ano será no dia 24 de junho. Principal palco do evento, o Circuito Luiz Gonzaga terá programação iniciando mais cedo, às 17h, em ritmo de aquecimento para o jogo do Brasil. O responsável por abrir a festa será Tony Salles, levando a energia da suingueira para o público que acompanhará a transmissão no circuito principal.

O São João de Cruz 2026 acontece entre os dias 19 e 24 de junho, com programação distribuída nos circuitos Luiz Gonzaga, Oton Silva e Murilo Sena. A expectativa é de que o formato especial fortaleça ainda mais o município como um dos destinos juninos mais procurados da Bahia.

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