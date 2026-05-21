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Quanto custa comer nos restaurantes de Helena Rizzo? Veja preços e endereços

Do café da manhã descolado ao estrelado Maní, saiba quanto é preciso gastar para experimentar os sabores da chef premiada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 10:00

Helena Rizzo comanda casas que vão do casual ao sofisticado
Helena Rizzo comanda casas que vão do casual ao sofisticado Crédito: Reprodução

Os restaurantes de Helena Rizzo, uma das chefs mais premiadas do país, oferecem experiências gastronômicas para diferentes perfis, e bolsos, no Jardim Paulistano. A Padoca do Maní, famosa pelo cardápio de café da manhã e pães artesanais, tem opções na faixa de R$ 20 a R$ 25, sendo a porta de entrada mais acessível para quem deseja provar a culinária criada pela chef.

“Manioca” de Helena Rizzo

Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
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Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram

No Manioca, espaço informal localizado no Shopping Iguatemi, os pratos variam entre R$ 60 e R$ 80, com receitas que combinam simplicidade e criatividade em um ambiente descontraído.

Já o sofisticado Maní, reconhecido internacionalmente, oferece uma experiência de alto padrão com valores entre R$ 210 e R$ 250, refletindo a proposta autoral e refinada da casa. Cada restaurante reflete uma faceta da chef, unindo técnica, afeto e identidade brasileira em diferentes formatos gastronômicos.

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“manioca” de Helena Rizzo

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