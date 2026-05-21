MÚSICA

Além de São Paulo, Iron Maiden anuncia show em outra capital brasileira; veja valores

Banda pegou o público de surpresa com nova data da turnê 'Run For Your Lives'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2026 às 10:38

Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, foi uma das atrações do The Town 2025 Crédito: Divulgação/The Town

Se você achou que a nova turnê do Iron Maiden ficaria restrita a São Paulo, pode preparar o gogó. A banda de heavy metal pegou todo mundo de surpresa ao anunciar que a mega-turnê mundial 'Run For Your Lives' ganhou mais uma parada em solo brasileiro. O destino escolhido da vez foi Curitiba, que receberá os britânicos no dia 28 de outubro deste ano.

O show na capital paranaense marca a terceira apresentação do grupo no país em 2026, funcionando como parte oficial das comemorações de meio século de estrada da banda. Antes de desembarcarem no Sul, Bruce Dickinson e companhia farão duas apresentações em São Paulo, nos dias 25 e 27 de outubro, no Nubank Parque (o antigo Allianz Parque).

Iron Maiden 1 de 8

A abertura dos portões na Arena da Baixada está marcada para as 16h, e a responsabilidade de aquecer o público ficará por conta do grupo norte-americano de hard rock Alter Bridge, que sobe ao palco às 19h10. O Iron Maiden está programado para iniciar seu espetáculo pirotécnico e repleto de clássicos às 20h50.

A formação que desembarca no Brasil é a clássica e aclamada pelos fãs: Bruce Dickinson nos vocais, que esteve no país recentemente com sua turnê solo no festival The Town, Steve Harris no baixo, Simon Dawson na bateria, além do trio de guitarras formado por Dave Murray, Adrian Smith e Janick Gers. Vale lembrar que o grupo acaba de ser escolhido para integrar o prestigiado Hall da Fama do Rock.

Ingressos já estão à venda

Se você quer garantir o seu lugar, é bom correr. As vendas para o público geral começaram oficialmente hoje, quinta-feira (21). A bilheteria virtual abriu às 10h da manhã através do site oficial da Livepass. Para quem prefere o método tradicional e quer fugir das taxas online, a bilheteria física oficial abriu as portas logo em seguida, às 11h.

Os ingressos transitam por diversos setores e os preços variam entre R$ 225 (meia-entrada na Cadeira Superior) até R$ 1.000 para quem optar pelo conforto dos Camarotes. A classificação indicativa do evento é de 16 anos.

Confira o mapa de preços oficiais (Inteira / Meia-entrada):

Pista Premium: R$ 890 / R$ 445

Pista Comum: R$ 580 / R$ 290

Cadeira Inferior: R$ 660 / R$ 330

Cadeira Superior: R$ 450 / R$ 225

VIP: R$ 950 / R$ 475