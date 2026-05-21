ASTROLOGIA

3 signos vão enfrentar um teste emocional hoje e precisarão confiar mais na própria intuição

O dia promete situações estressantes, desafios inesperados e momentos de tensão, mas alguns signos terão força suficiente para atravessar tudo isso sem perder o controle

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todos os dias chegam para trazer conforto. Alguns aparecem para testar paciência, maturidade e equilíbrio emocional. Nesta quinta-feira, 21 de maio, três signos podem sentir o peso de cobranças, conflitos e situações desgastantes, principalmente em ambientes profissionais e relações pessoais. Ainda assim, existe uma sensação importante de que tudo isso será passageiro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você pode sentir que hoje absolutamente tudo resolve dar errado ao mesmo tempo. Pequenos atrasos, problemas inesperados e pessoas difíceis tendem a testar sua paciência de maneira intensa. Apesar disso, existe algo dentro de você que sabe que não vale a pena perder energia tentando controlar cada situação. Aos poucos, o dia mostra que muitos problemas eram menores do que pareciam inicialmente.

Dica cósmica: Nem toda batalha merece a sua reação imediata.

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Escorpião: Uma pessoa próxima pode mexer profundamente com o seu humor hoje. Existe risco de irritação acumulada, desgaste emocional e dificuldade para esconder o que está sentindo. Ainda assim, o momento favorece autocontrole e percepção emocional. Você tende a perceber que algumas situações só continuam pesadas porque ainda recebem energia demais da sua parte.

Dica cósmica: Proteger sua paz também significa escolher quais conflitos merecem sua atenção.

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Capricórnio: A sensação de responsabilidade pode pesar mais do que o normal nesta quinta-feira. Você tende a cobrar perfeição de si mesmo o tempo inteiro, e isso pode gerar exaustão emocional e mental. O dia pede mais leveza, pausas e menos necessidade de controlar tudo sozinho. Existe uma diferença enorme entre comprometimento e sobrecarga.

Dica cósmica: Você não precisa resolver tudo de uma vez para provar seu valor.