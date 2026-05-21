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Cor e número da sorte de hoje (21 de maio): quinta-feira favorece novas oportunidades, reencontros e decisões importantes

O dia promete mais clareza emocional, avanços profissionais e boas surpresas para quem confiar na própria intuição

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, dia 21 de maio, chega com uma energia intensa para reorganizar prioridades, fortalecer relações e abrir espaço para novas oportunidades. O momento favorece decisões importantes, reencontros inesperados e mudanças capazes de trazer mais estabilidade emocional e profissional. Também será um dia importante para evitar impulsos e agir com mais estratégia diante de assuntos delicados. Veja a previsão do site "India TV News".

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Imagem - Hoje (21 de maio) traz uma energia intensa para quem vinha esperando respostas, mudanças ou sinais mais claros sobre o futuro

Hoje (21 de maio) traz uma energia intensa para quem vinha esperando respostas, mudanças ou sinais mais claros sobre o futuro

Áries: O dia favorece a conclusão de algo que vinha sendo planejado há bastante tempo. Você poderá receber apoio importante de pessoas influentes, principalmente em assuntos ligados a trabalho e projetos pessoais.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 7

Touro: A quinta-feira promete momentos agradáveis ao lado de pessoas queridas. Uma notícia positiva envolvendo família, estudos ou vida amorosa poderá deixar o dia mais leve.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

Gêmeos: O momento pede mais equilíbrio emocional e atenção com gastos impulsivos. Conversas com alguém experiente poderão ajudar você a enxergar uma situação de outra forma.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 6

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O dia será favorável para reorganizar planos e pensar nos próximos passos com mais maturidade. Uma oportunidade inesperada pode surgir e mudar o rumo de uma decisão importante.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 6

Leão: A quinta-feira traz boas energias para assuntos financeiros e profissionais. Ideias criativas poderão render reconhecimento ou abrir portas interessantes nos próximos dias.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Virgem: O momento pede cautela com decisões importantes e mais atenção aos detalhes. Apesar da correria, você conseguirá resolver situações pendentes com inteligência e equilíbrio.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 8

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: O dia favorece encontros especiais, reconhecimento profissional e boas notícias inesperadas. Você poderá sentir mais confiança para assumir uma nova responsabilidade.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 4

Escorpião: A quinta-feira será movimentada e exigirá mais foco nas prioridades. Conversas importantes podem trazer clareza sobre questões familiares ou profissionais.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 8

Sagitário: O momento favorece crescimento financeiro, estabilidade emocional e avanços profissionais. Você estará mais determinado para concluir tarefas importantes e tirar planos do papel.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 2

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: O dia será positivo para reorganizar metas e reconhecer talentos que estavam sendo deixados de lado. Conversas com familiares podem trazer respostas importantes.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 9

Aquário: A quinta-feira favorece conexões importantes, oportunidades profissionais e fortalecimento de relações pessoais. Você poderá receber apoio inesperado de alguém próximo.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 6

Peixes: O dia traz mais sensibilidade, criatividade e conexão emocional. Uma notícia positiva poderá renovar suas esperanças e trazer mais tranquilidade para o coração.

Cor da sorte: Verde-mar

Número da sorte: 1

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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