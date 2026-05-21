ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (21 de maio): quinta-feira favorece novas oportunidades, reencontros e decisões importantes

O dia promete mais clareza emocional, avanços profissionais e boas surpresas para quem confiar na própria intuição

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, dia 21 de maio, chega com uma energia intensa para reorganizar prioridades, fortalecer relações e abrir espaço para novas oportunidades. O momento favorece decisões importantes, reencontros inesperados e mudanças capazes de trazer mais estabilidade emocional e profissional. Também será um dia importante para evitar impulsos e agir com mais estratégia diante de assuntos delicados. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: O dia favorece a conclusão de algo que vinha sendo planejado há bastante tempo. Você poderá receber apoio importante de pessoas influentes, principalmente em assuntos ligados a trabalho e projetos pessoais.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 7

Touro: A quinta-feira promete momentos agradáveis ao lado de pessoas queridas. Uma notícia positiva envolvendo família, estudos ou vida amorosa poderá deixar o dia mais leve.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

Gêmeos: O momento pede mais equilíbrio emocional e atenção com gastos impulsivos. Conversas com alguém experiente poderão ajudar você a enxergar uma situação de outra forma.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 6

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: O dia será favorável para reorganizar planos e pensar nos próximos passos com mais maturidade. Uma oportunidade inesperada pode surgir e mudar o rumo de uma decisão importante.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 6

Leão: A quinta-feira traz boas energias para assuntos financeiros e profissionais. Ideias criativas poderão render reconhecimento ou abrir portas interessantes nos próximos dias.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Virgem: O momento pede cautela com decisões importantes e mais atenção aos detalhes. Apesar da correria, você conseguirá resolver situações pendentes com inteligência e equilíbrio.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 8

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra: O dia favorece encontros especiais, reconhecimento profissional e boas notícias inesperadas. Você poderá sentir mais confiança para assumir uma nova responsabilidade.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 4

Escorpião: A quinta-feira será movimentada e exigirá mais foco nas prioridades. Conversas importantes podem trazer clareza sobre questões familiares ou profissionais.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 8

Sagitário: O momento favorece crescimento financeiro, estabilidade emocional e avanços profissionais. Você estará mais determinado para concluir tarefas importantes e tirar planos do papel.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 2

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio: O dia será positivo para reorganizar metas e reconhecer talentos que estavam sendo deixados de lado. Conversas com familiares podem trazer respostas importantes.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 9

Aquário: A quinta-feira favorece conexões importantes, oportunidades profissionais e fortalecimento de relações pessoais. Você poderá receber apoio inesperado de alguém próximo.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 6

Peixes: O dia traz mais sensibilidade, criatividade e conexão emocional. Uma notícia positiva poderá renovar suas esperanças e trazer mais tranquilidade para o coração.

Cor da sorte: Verde-mar