Cor e número da sorte de hoje (21 de maio): quinta-feira favorece novas oportunidades, reencontros e decisões importantes

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Giuliana Mancini
Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:00
A quinta-feira, dia 21 de maio, chega com uma energia intensa para reorganizar prioridades, fortalecer relações e abrir espaço para novas oportunidades. O momento favorece decisões importantes, reencontros inesperados e mudanças capazes de trazer mais estabilidade emocional e profissional. Também será um dia importante para evitar impulsos e agir com mais estratégia diante de assuntos delicados. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: O dia favorece a conclusão de algo que vinha sendo planejado há bastante tempo. Você poderá receber apoio importante de pessoas influentes, principalmente em assuntos ligados a trabalho e projetos pessoais.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 7
Touro: A quinta-feira promete momentos agradáveis ao lado de pessoas queridas. Uma notícia positiva envolvendo família, estudos ou vida amorosa poderá deixar o dia mais leve.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 2
Gêmeos: O momento pede mais equilíbrio emocional e atenção com gastos impulsivos. Conversas com alguém experiente poderão ajudar você a enxergar uma situação de outra forma.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 6
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Câncer: O dia será favorável para reorganizar planos e pensar nos próximos passos com mais maturidade. Uma oportunidade inesperada pode surgir e mudar o rumo de uma decisão importante.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 6
Leão: A quinta-feira traz boas energias para assuntos financeiros e profissionais. Ideias criativas poderão render reconhecimento ou abrir portas interessantes nos próximos dias.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Virgem: O momento pede cautela com decisões importantes e mais atenção aos detalhes. Apesar da correria, você conseguirá resolver situações pendentes com inteligência e equilíbrio.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 8
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Libra: O dia favorece encontros especiais, reconhecimento profissional e boas notícias inesperadas. Você poderá sentir mais confiança para assumir uma nova responsabilidade.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 4
Escorpião: A quinta-feira será movimentada e exigirá mais foco nas prioridades. Conversas importantes podem trazer clareza sobre questões familiares ou profissionais.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 8
Sagitário: O momento favorece crescimento financeiro, estabilidade emocional e avanços profissionais. Você estará mais determinado para concluir tarefas importantes e tirar planos do papel.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 2
Perfume ideal para cada signo
Capricórnio: O dia será positivo para reorganizar metas e reconhecer talentos que estavam sendo deixados de lado. Conversas com familiares podem trazer respostas importantes.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 9
Aquário: A quinta-feira favorece conexões importantes, oportunidades profissionais e fortalecimento de relações pessoais. Você poderá receber apoio inesperado de alguém próximo.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 6
Peixes: O dia traz mais sensibilidade, criatividade e conexão emocional. Uma notícia positiva poderá renovar suas esperanças e trazer mais tranquilidade para o coração.
Cor da sorte: Verde-mar
Número da sorte: 1