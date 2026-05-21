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As bebidas que você está tomando estão provocando impacto e desregulando seu intestino; saiba quais

Alto teor alcoólico e presença de polifenóis na bebida podem ser fatores que interferem diretamente na microbiota intestinal

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 21 de maio de 2026 às 08:08

O etanol age sobre o frágil equilibrio da comunidade de micro-organismos que vive no nosso intestino
O etanol age sobre o frágil equilibrio da comunidade de micro-organismos que vive no nosso intestino Crédito: Macro Vector / Pexels

Beber em excesso faz mal, disso todo mundo sabe, mas geralmente o que mais vem à cabeça é a ressaca ou o fígado. Porém, o consumo excessivo de álcool pode afetar até o intestino, e algumas bebidas parecem ser mais arriscadas do que outras.

O etanol pode desregular a microbiota intestinal, conjunto de bactérias e microrganismos que vivem no intestino e ajudam a regular o sistema digestivo. Bebidas com teor alcoólico elevado, quando consumidas em excesso, podem levar a danos nesse sistema.

Bebidas populares no Brasil e seu teor alcóolico

Tequila — 35% a 55% de álcool por volume por Energepic.com / Pexels
Vodca — 36% a 54% de álcool por volume por TUBARONES PHOTOGRAPHY / Pexels
Uísque — 38% a 54% de álcool por volume por Eva Bronzini / Pexels
Conhaque ou brandy — 36% a 54% de álcool por volume por Eva Bronzini / Pexels
Rum — 35% a 54% de álcool por volume por The Real McCoy Rum / Pexels
Gin — 35% a 54% de álcool por volume por Gonzalo Acuña / Pexels
Cachaça — 38% a 48% de álcool por volume por Marcelo Brigato / Pexels
Caipirinha pronta ou industrializada — 15% a 36% de álcool por volume por Rafaela Freire / Pexels
Licor — comum em torno de 15% a 30%, com categoria legal de 15% a 54% por Ruslan Sikunov / Pexels
Vinho fortificado, como vinho do Porto — cerca de 17% a 20% de álcool por Timur Saglambilek / Pexels
Vinho de mesa ou espumante — cerca de 11% a 14% de álcool por Darya Grey_Owl / Pexels
Cerveja ou chope — cerca de 4% a 8% de álcool por Victor Barbosa / Pexels
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Tequila — 35% a 55% de álcool por volume por Energepic.com / Pexels

Destilados como ameaça

Destilados costumam ter teor alcoólico mais alto do que bebidas fermentadas. Por isso, mesmo doses pequenas podem entregar grandes quantidades de etanol. O efeito piora quando a pessoa toma várias doses ou consome a bebida diluída em drinques grandes.

A coloproctologista Aline Amaro afirmou ao Metrópoles que vodca, tequila, cachaça e uísque tendem a provocar impacto mais intenso na mucosa intestinal e na microbiota quando consumidos em excesso.

“Quanto maior a concentração alcoólica e maior o volume ingerido, maior tende a ser a agressão ao intestino e à flora intestinal”

Aline Amaro

Além disso, há um ponto subestimado por muitas pessoas: a crença de que bebidas com muito álcool sempre têm sabor forte. Muitos drinques doces, como os famosos copões e canelinha, possuem alto teor alcoólico disfarçado com sabor suave.

Bebidas como aliadas

Enquanto os destilados parecem ter efeito adverso sobre a microbiota, algumas bebidas fermentadas podem apontar na direção contrária. Uma das razões pode estar nos polifenóis, compostos associados ao processo de produção dessas bebidas.

Uma pesquisa publicada na revista científica Gastroenterology analisou três grandes grupos de pessoas e associou o consumo de vinho tinto a maior diversidade da microbiota intestinal.

O experimento encontrou resultados positivos, mas ainda com limitações
O experimento encontrou resultados positivos, mas ainda com limitações Crédito: Victor Cayke / Pexels

Os pesquisadores encontraram uma associação entre compostos presentes no vinho tinto e uma melhora da microbiota. Porém, ainda existem limitações metodológicas, apontadas pelos próprios autores, como a natureza observacional do estudo e a necessidade de investigações clínicas mais profundas.

Tags:

Saúde Bebidas Alcoólicas Álcool Ciência

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