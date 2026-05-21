SAÚDE

As bebidas que você está tomando estão provocando impacto e desregulando seu intestino; saiba quais

Alto teor alcoólico e presença de polifenóis na bebida podem ser fatores que interferem diretamente na microbiota intestinal



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 21 de maio de 2026 às 08:08

O etanol age sobre o frágil equilibrio da comunidade de micro-organismos que vive no nosso intestino Crédito: Macro Vector / Pexels

Beber em excesso faz mal, disso todo mundo sabe, mas geralmente o que mais vem à cabeça é a ressaca ou o fígado. Porém, o consumo excessivo de álcool pode afetar até o intestino, e algumas bebidas parecem ser mais arriscadas do que outras.

O etanol pode desregular a microbiota intestinal, conjunto de bactérias e microrganismos que vivem no intestino e ajudam a regular o sistema digestivo. Bebidas com teor alcoólico elevado, quando consumidas em excesso, podem levar a danos nesse sistema.

Bebidas populares no Brasil e seu teor alcóolico 1 de 12

Destilados como ameaça

Destilados costumam ter teor alcoólico mais alto do que bebidas fermentadas. Por isso, mesmo doses pequenas podem entregar grandes quantidades de etanol. O efeito piora quando a pessoa toma várias doses ou consome a bebida diluída em drinques grandes.

A coloproctologista Aline Amaro afirmou ao Metrópoles que vodca, tequila, cachaça e uísque tendem a provocar impacto mais intenso na mucosa intestinal e na microbiota quando consumidos em excesso.

“Quanto maior a concentração alcoólica e maior o volume ingerido, maior tende a ser a agressão ao intestino e à flora intestinal” Aline Amaro

Além disso, há um ponto subestimado por muitas pessoas: a crença de que bebidas com muito álcool sempre têm sabor forte. Muitos drinques doces, como os famosos copões e canelinha, possuem alto teor alcoólico disfarçado com sabor suave.

Bebidas como aliadas

Enquanto os destilados parecem ter efeito adverso sobre a microbiota, algumas bebidas fermentadas podem apontar na direção contrária. Uma das razões pode estar nos polifenóis, compostos associados ao processo de produção dessas bebidas.

Uma pesquisa publicada na revista científica Gastroenterology analisou três grandes grupos de pessoas e associou o consumo de vinho tinto a maior diversidade da microbiota intestinal.

O experimento encontrou resultados positivos, mas ainda com limitações Crédito: Victor Cayke / Pexels