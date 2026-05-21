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Antes de ser presa, Deolane Bezerra surgiu nas redes com bolsa de R$ 325 mil: 'Eu vou ficar bem ativa'

Influenciadora foi presa pela 2ª vez por suspeita de lavagem de dinheiro e ligação com o PCC

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de maio de 2026 às 08:37

Deolane Bezerra
Deolane Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Civil para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Antes de ser detida em sua mansão em São Paulo, a influenciadora apareceu animada no Instagram, onde soma quase 21,7 milhões de seguidores.

"Ai, povo, a hora que eu parei. Não falei com vocês hoje, né? Mas amanhã eu vou ficar bem ativa aqui nessas redes", disse Deolane sorrindo dentro de um elevador.

Deolane Bezerra surgiu com bolsa de R$ 325 mil antes de ser presa

Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Preço em dólar da bolsa usada por Deolane Bezerra por Reprodução
Preço em dólar da bolsa usada por Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
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Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram

No vídeo, a advogada estava com um look all black e com uma bolsa da Hermès. A peça de luxo é vendida online por cerca de US$ 65 mil, que dá mais de R$ 325 mil na cotação atual.

Essa é a segunda vez em que Deolane é presa. A primeira vez foi em setembro de 2024, durante a Operação Integration, conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco, que investigava um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais ligados a bets e casas de apostas. A ação foi desencadeada contra uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a jogos de azar.

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Influenciadora Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

A influenciadora ficou presa por cinco dias no Recife e depois conseguiu habeas corpus, passando a responder em liberdade com medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica.

Agora, ela foi detida em uma operação que investiga um esquema de lavagem envolvendo uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau (SP), controlada pela cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada a maior facção do país.

Deolane Bezerra

Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e filha por Reprodução
Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. por Reprodução/Instagram
Festa da filha de Deolane Bezerra presenteia convidadas com bonecas reborn avaliadas em R$ 2.700 cada. por Reprodução/Instagram
Kaiky e Deolane por Reprodução
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Deolane curte show ao lado de irmãs e da mãe por Reprodução
Deolane ao lado de Maraisa por Reprodução
Dayanne Bezerra e Kethlyn Bezerra, sobrinha de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Primeira postagem de Deolane após deixar presídio por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra e seus filhos por Reprodução I Redes Sociais
Deolane Bezerra por Redes sociais
Lamborghini de Deolane Bezerra por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra e Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Record TV
Deolane Berreza por Reprodução/ Instagram
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
Deolane Bezerra desfilou como musa da Grande Rio por Divulgação/Eunivan
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira por Reprodução
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Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram

Também havia um mandado de prisão contra Marcos Willians Herbas Camacho (Marcola), considerado o chefe da facção, que já está preso, além de parentes dele. Também foram presos Everton de Souza (vulgo Player), indicado como operador financeiro da organização, e Paloma Sanches Herbas Camacho, sobrinha de Marcola, que está em Madri.

Outros alvos da Operação Vérnix incluem o irmão de Marcola, Alejandro Camacho, e o sobrinho dele, Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho. 

Deolane Bezerra passou as últimas semanas em Roma, na Itália, e o nome dela chegou a ser incluído na lista da Difusão Vermelha da Interpol. Mas a influenciadora retornou ao Brasil na quarta-feira (20).

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