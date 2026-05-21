FACÇÃO CRIMINOSA

Antes de ser presa, Deolane Bezerra surgiu nas redes com bolsa de R$ 325 mil: 'Eu vou ficar bem ativa'

Influenciadora foi presa pela 2ª vez por suspeita de lavagem de dinheiro e ligação com o PCC

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de maio de 2026 às 08:37

Deolane Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Civil para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Antes de ser detida em sua mansão em São Paulo, a influenciadora apareceu animada no Instagram, onde soma quase 21,7 milhões de seguidores.

"Ai, povo, a hora que eu parei. Não falei com vocês hoje, né? Mas amanhã eu vou ficar bem ativa aqui nessas redes", disse Deolane sorrindo dentro de um elevador.

Deolane Bezerra surgiu com bolsa de R$ 325 mil antes de ser presa 1 de 6

No vídeo, a advogada estava com um look all black e com uma bolsa da Hermès. A peça de luxo é vendida online por cerca de US$ 65 mil, que dá mais de R$ 325 mil na cotação atual.

Essa é a segunda vez em que Deolane é presa. A primeira vez foi em setembro de 2024, durante a Operação Integration, conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco, que investigava um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais ligados a bets e casas de apostas. A ação foi desencadeada contra uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a jogos de azar.

A influenciadora ficou presa por cinco dias no Recife e depois conseguiu habeas corpus, passando a responder em liberdade com medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica.

Agora, ela foi detida em uma operação que investiga um esquema de lavagem envolvendo uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau (SP), controlada pela cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada a maior facção do país.

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Também havia um mandado de prisão contra Marcos Willians Herbas Camacho (Marcola), considerado o chefe da facção, que já está preso, além de parentes dele. Também foram presos Everton de Souza (vulgo Player), indicado como operador financeiro da organização, e Paloma Sanches Herbas Camacho, sobrinha de Marcola, que está em Madri.

Outros alvos da Operação Vérnix incluem o irmão de Marcola, Alejandro Camacho, e o sobrinho dele, Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho.