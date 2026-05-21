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Virginia reage a vídeo sobre comentário irônico de Zé Felipe: 'Se eu tivesse uma ex assim, eu faria pior'

Influenciadora se divertiu com a repercussão de um comentário do ex-marido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:33

Zé Felipe, Vini Jr. e Virginia Fonseca
Zé Felipe, Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca reagiu com bom humor a um vídeo sobre um comentário deixado por Zé Felipe em uma de suas fotos após o término com Vini Jr. Na publicação, o influenciador Victor Bojinov apoia a atitude do cantor e disse que se "humilharia" ainda mais se a empresária fosse sua ex.

A mensagem de Zé Felipe em questão foi deixada em um álbum compartilhado por Virginia após a chegada em Dubai. "Bom dia, fique bem", escreveu o cantor, recebendo mais de 1,6 milhão de curtidas. A frase faz referência ao texto compartilhado por Vini Jr. após o fim do namoro com a influenciadora.

Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe

Comentário de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
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Comentário de Zé Felipe por Reprodução/Instagram

Victor Bojinov, que fala de relacionamentos nas redes, afirmou que a atitude do filho de Leonardo é compreensível. "Aí a sua ex vai lá e fica solteira. Só que a sua ex não é qualquer uma, a sua ex é isso daqui [mostra foto da Virginia]. Isso daqui! Aí não tem como, né, pai? Aí não tem como se segurar. Não tem como ser orgulhoso! Eu faria pior, eu iria me humilhar publicamente por uma mulher dessa. Olha o nível dessa brincadeira. E ainda vai ter gente falando que é errado", disse.

"Já me humilhei por coisa que não chega nem perto disso. Imagina isso aqui. Tá louco? Eu entendo perfeitamente esse comentário do Zé Felipe. Eu entendo. Se eu tivesse uma ex assim, eu faria pior", continuou Victor.

Em meio aos inúmeros comentários, um chamou a atenção: emojis de risos deixados pela própria Virginia, que também curtiu a publicação. 

Virginia reage a vídeo sobre comentário de Zé Felipe em sua foto
Virginia reage a vídeo sobre comentário de Zé Felipe em sua foto Crédito: Reprodução/Instagram

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Tags:

zé Felipe Virginia Vini jr.

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