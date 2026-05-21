REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Aquele que tem um porquê para viver suporta quase qualquer como' - a reflexão de Nietzsche sobre propósito e sofrimento

O pensamento do filósofo alemão continua sendo compartilhado ao falar sobre vazio emocional, dor silenciosa e a necessidade humana de encontrar sentido na própria vida

Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:00

O filósofo criticava a ideia de viver apenas seguindo padrões impostos pela sociedade. Crédito: Reprodução

Existem períodos em que a vida parece pesada demais. Rotina cansativa, frustrações acumuladas, perdas emocionais e sensação constante de vazio fazem muita gente questionar a própria capacidade de continuar seguindo em frente. A frase de Friedrich Nietzsche atravessou gerações justamente porque tenta explicar o que mantém alguém de pé mesmo nos momentos mais difíceis.

Um dos nomes mais influentes da filosofia moderna, Nietzsche defendia que o ser humano suporta grandes sofrimentos quando encontra algum motivo verdadeiro para continuar vivendo. Para ele, propósito não estava necessariamente ligado a sucesso, dinheiro ou reconhecimento, mas à existência de algo que desse sentido à caminhada.

10 curiosidades sobre Friedrich Nietzsche 1 de 10

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de cobrança, comparação constante e sensação de viver no automático. Em muitos casos, as pessoas conseguem cumprir todas as obrigações do dia enquanto convivem silenciosamente com desconexão emocional e falta de significado.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Trabalhar sem identificação, seguir metas impostas por outras pessoas, viver apenas para cumprir expectativas externas ou sentir que os dias passam sem direção clara.

O pensamento filosófico de Nietzsche não propõe eliminar sofrimento da vida, mas compreender que a maneira como alguém interpreta a própria existência pode mudar completamente a forma de enfrentar dificuldades.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância de construir propósito individual, vínculos emocionais verdadeiros e conexão com valores pessoais.