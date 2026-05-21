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Frase do dia da Filosofia: 'Aquele que tem um porquê para viver suporta quase qualquer como' - a reflexão de Nietzsche sobre propósito e sofrimento

O pensamento do filósofo alemão continua sendo compartilhado ao falar sobre vazio emocional, dor silenciosa e a necessidade humana de encontrar sentido na própria vida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:00

O filósofo criticava a ideia de viver apenas seguindo padrões impostos pela sociedade.
O filósofo criticava a ideia de viver apenas seguindo padrões impostos pela sociedade. Crédito: Reprodução

Existem períodos em que a vida parece pesada demais. Rotina cansativa, frustrações acumuladas, perdas emocionais e sensação constante de vazio fazem muita gente questionar a própria capacidade de continuar seguindo em frente. A frase de Friedrich Nietzsche atravessou gerações justamente porque tenta explicar o que mantém alguém de pé mesmo nos momentos mais difíceis.

Um dos nomes mais influentes da filosofia moderna, Nietzsche defendia que o ser humano suporta grandes sofrimentos quando encontra algum motivo verdadeiro para continuar vivendo. Para ele, propósito não estava necessariamente ligado a sucesso, dinheiro ou reconhecimento, mas à existência de algo que desse sentido à caminhada.

10 curiosidades sobre Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche morreu em 1900, aos 55 anos. por Reprodução
Suas frases continuam viralizando nas redes sociais mais de um século após sua morte. por Reprodução
Apesar de ser extremamente famoso hoje, Nietzsche teve pouco reconhecimento durante a maior parte da vida. por Reprodução
O filósofo criticava a ideia de viver apenas seguindo padrões impostos pela sociedade. por Reprodução
Nietzsche escreveu livros que continuam influenciando psicologia, filosofia e comportamento humano. por Reprodução
Muitas reflexões dele falam sobre solidão, sofrimento e amadurecimento emocional. por Reprodução
A frase “Deus está morto” é uma das mais conhecidas da obra de Nietzsche. por Reprodução
O filósofo tinha problemas frequentes de saúde e passou anos convivendo com dores intensas. por Reprodução
Nietzsche defendia que o ser humano deveria construir o próprio sentido da vida. por Reprodução
Friedrich Nietzsche começou a escrever ainda muito jovem e virou professor universitário aos 24 anos. por Reprodução
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Friedrich Nietzsche morreu em 1900, aos 55 anos. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de cobrança, comparação constante e sensação de viver no automático. Em muitos casos, as pessoas conseguem cumprir todas as obrigações do dia enquanto convivem silenciosamente com desconexão emocional e falta de significado.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Trabalhar sem identificação, seguir metas impostas por outras pessoas, viver apenas para cumprir expectativas externas ou sentir que os dias passam sem direção clara.

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Frase do dia da Psicologia: 'O sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido' - a reflexão de Viktor Frankl sobre dor emocional

O pensamento filosófico de Nietzsche não propõe eliminar sofrimento da vida, mas compreender que a maneira como alguém interpreta a própria existência pode mudar completamente a forma de enfrentar dificuldades.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância de construir propósito individual, vínculos emocionais verdadeiros e conexão com valores pessoais.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada mais de um século depois. Em um tempo em que muita gente parece apenas sobreviver à própria rotina, Nietzsche lembra que encontrar um motivo para continuar também faz parte da experiência humana.

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