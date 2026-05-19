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Frase do dia da Filosofia: 'Não recebemos uma vida curta, mas sim a encurtamos' - a reflexão de Sêneca sobre o tempo que desperdiçamos

O pensamento do filósofo estoico romano continua atual ao falar sobre rotina automática, excesso de distrações e a sensação de que a vida passa rápido demais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

Existe uma sensação cada vez mais comum de que os dias estão passando rápido demais. Entre trabalho, redes sociais, preocupações e obrigações acumuladas, muita gente termina a rotina sem conseguir lembrar exatamente o que viveu de verdade. A reflexão de Sêneca atravessou séculos justamente porque fala sobre essa relação desgastada com o tempo.

Escrita há quase dois mil anos, a frase faz parte dos pensamentos do filósofo sobre a maneira como as pessoas desperdiçam a própria vida sem perceber. Para Sêneca, o problema não estava na duração da existência humana, mas na forma como o tempo era mal utilizado.

5 curiosidades sobre Sêneca

Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Imagem gerada por IA
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
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Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução

Um dos principais nomes do estoicismo, o filósofo romano defendia que muitas pessoas passam a maior parte da vida ocupadas, distraídas ou preocupadas demais para realmente viver o presente. A consequência seria a sensação constante de que tudo acabou rápido demais.

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de informação, produtividade constante e dificuldade de desacelerar. Em muitos casos, a vida se transforma em uma sequência automática de tarefas, metas e distrações que deixam pouco espaço para presença real.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Adiar momentos importantes, viver apenas para cumprir obrigações, passar horas consumindo conteúdos sem perceber o tempo ou deixar relações e experiências sempre para depois.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Muitas vezes temos mais medo do que dor' - o pensamento de Sêneca sobre sofrimento antecipado

Frase do dia da Filosofia: 'Muitas vezes temos mais medo do que dor' - o pensamento de Sêneca sobre sofrimento antecipado

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma' - o pensamento de Sêneca sobre autocontrole e maturidade

Frase do dia da Filosofia: 'Nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma' - o pensamento de Sêneca sobre autocontrole e maturidade

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Enquanto adiamos, a vida passa' - o pensamento de Sêneca sobre tempo e procrastinação

Frase do dia da Filosofia: 'Enquanto adiamos, a vida passa' - o pensamento de Sêneca sobre tempo e procrastinação

O pensamento estoico não fala sobre aproveitar cada minuto de forma perfeita ou transformar descanso em culpa. A ideia central está mais ligada à consciência sobre aquilo que realmente merece atenção, energia e tempo.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões de Sêneca à sensação moderna de esgotamento emocional e à dificuldade de encontrar equilíbrio em uma rotina acelerada.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um tempo em que muita gente sente que os anos estão passando rápido demais, Sêneca lembra que parte dessa sensação também nasce da maneira como o tempo é deixado escapar diariamente.

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