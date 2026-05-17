Frase do dia da Filosofia: 'Muitas vezes temos mais medo do que dor' - o pensamento de Sêneca sobre sofrimento antecipado

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Fernanda Varela
Publicado em 17 de maio de 2026 às 09:00
Grande parte das preocupações diárias nasce antes mesmo de qualquer problema acontecer. Uma conversa difícil, uma mudança inesperada ou uma simples possibilidade negativa podem ocupar a mente por horas, criando sofrimento antes da realidade chegar. A frase atribuída a Sêneca atravessou séculos justamente porque descreve um comportamento extremamente comum da vida moderna.
5 curiosidades sobre Sêneca
Um dos principais nomes do estoicismo, Sêneca defendia que muitos sofrimentos humanos são ampliados pela imaginação. Para o filósofo romano, o medo antecipado costuma ser mais desgastante do que a própria experiência real.
A reflexão continua atual em uma época marcada por ansiedade constante, excesso de informação e dificuldade de desacelerar os pensamentos. Em muitos casos, a mente cria cenários negativos tão intensos que o corpo reage como se o problema já estivesse acontecendo de verdade.
Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. O medo exagerado de decepcionar alguém, a ansiedade antes de responder uma mensagem, a preocupação constante com o futuro ou a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer sem motivo concreto.
O pensamento estoico não propõe ignorar dificuldades reais, mas perceber quando a própria imaginação transforma possibilidades em sofrimento contínuo. Para Sêneca, aprender a separar realidade e interpretação fazia parte do equilíbrio emocional.
Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões estoicas à necessidade de observar pensamentos com mais consciência, especialmente em períodos de ansiedade e sobrecarga emocional.
Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um tempo em que a mente raramente desacelera, Sêneca lembra que parte do sofrimento humano nasce muito antes da realidade, dentro da própria imaginação.