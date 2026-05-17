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Indireta? Angélica manda recado para Virginia após término com Vini Jr.: 'Merecemos mais'

Apresentadora apoiou influenciadora após fim do relacionamento com o jogador do Real Madrid

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 09:00

Angélica ligou para Virginia Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca recebeu apoio público de Angélica após anunciar o término do namoro com Vinícius Júnior.

Neste sábado (16), Virginia revelou nas redes sociais que recebeu uma ligação de Angélica e de Luciano Huck após o fim do relacionamento. “Ligação que melhorou meu dia”, escreveu a influenciadora ao compartilhar uma imagem da chamada de vídeo.

Virginia durante jogo do Brasil 1 de 5

Pouco depois, Angélica repostou a publicação e mandou um recado direto para Virginia. “Não se deve aceitar o mínimo de respeito, afeto ou reconhecimento… quando merecemos mais! Todas merecemos! Boa, Virginia!”, escreveu a apresentadora.

Ela ainda completou a mensagem usando a hashtag “menina superpoderosa”.

O término entre Virginia e Vini Jr. foi anunciado nesta sexta-feira (15) e rapidamente virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Apesar de não revelar diretamente o motivo da separação, a influenciadora publicou um texto falando sobre encerramentos, maturidade e limites pessoais.

Após o anúncio, rumores envolvendo supostas traições e influenciadoras apontadas como pivôs do fim do namoro passaram a circular na internet.

Luciano Huck também comentou a repercussão da separação com bom humor nas redes sociais. “O que é isso, parem as máquinas! O que está acontecendo?”, brincou o apresentador.