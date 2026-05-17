Indireta? Angélica manda recado para Virginia após término com Vini Jr.: 'Merecemos mais'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de maio de 2026 às 09:00
Virginia Fonseca recebeu apoio público de Angélica após anunciar o término do namoro com Vinícius Júnior.
Neste sábado (16), Virginia revelou nas redes sociais que recebeu uma ligação de Angélica e de Luciano Huck após o fim do relacionamento. “Ligação que melhorou meu dia”, escreveu a influenciadora ao compartilhar uma imagem da chamada de vídeo.
Virginia durante jogo do Brasil
Pouco depois, Angélica repostou a publicação e mandou um recado direto para Virginia. “Não se deve aceitar o mínimo de respeito, afeto ou reconhecimento… quando merecemos mais! Todas merecemos! Boa, Virginia!”, escreveu a apresentadora.
Ela ainda completou a mensagem usando a hashtag “menina superpoderosa”.
O término entre Virginia e Vini Jr. foi anunciado nesta sexta-feira (15) e rapidamente virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais.
Apesar de não revelar diretamente o motivo da separação, a influenciadora publicou um texto falando sobre encerramentos, maturidade e limites pessoais.
Após o anúncio, rumores envolvendo supostas traições e influenciadoras apontadas como pivôs do fim do namoro passaram a circular na internet.
Luciano Huck também comentou a repercussão da separação com bom humor nas redes sociais. “O que é isso, parem as máquinas! O que está acontecendo?”, brincou o apresentador.
Nos últimos meses, Virginia e Huck haviam se aproximado publicamente nas redes sociais. Recentemente, o apresentador chegou a pedir dicas à influenciadora sobre produção de conteúdo para a cobertura da Copa do Mundo.