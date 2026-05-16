Ex-amante de Vini Jr. diz que já sabia do término com Virginia antes do anúncio: 'Eu e Vini conversamos'

Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 15:46
O término entre Vinícius Júnior e Virginia Fonseca segue repercutindo nas redes sociais e trouxe novamente o nome de Day Magalhães para o centro da polêmica.
Apontada anteriormente como pivô da primeira crise do casal, a modelo afirmou que já sabia da separação antes mesmo do anúncio oficial feito nesta sexta-feira (15).
Em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, Day revelou que falou recentemente com o atacante. “Sim, eu já sabia antes do ocorrido. Eu e Vini conversamos”, declarou.
Poucos minutos após Virginia anunciar o fim do relacionamento, Day Magalhães voltou a movimentar as redes sociais com uma nova publicação. Em um vídeo compartilhado no Instagram, a modelo apareceu recebendo uma taça de champanhe e escreveu: “Meu dia hoje começando com champanhe”. A postagem rapidamente repercutiu entre internautas e aumentou as especulações envolvendo o término de Virginia e Vini Jr.
A influenciadora já havia se envolvido em polêmicas com o jogador anteriormente, após divulgar supostas conversas íntimas entre os dois nas redes sociais. Na época, as mensagens repercutiram porque teriam acontecido durante o período em que Vini Jr. já vivia um relacionamento com Virginia.
Desde então, o nome da modelo voltou a circular entre internautas sempre que surgiam rumores sobre crises entre o atacante e a influenciadora.
Virginia anunciou o fim do relacionamento nesta sexta-feira (15) por meio das redes sociais, com um desabafo sobre limites emocionais, respeito e entrega nas relações. Até o momento, Vini Jr. não comentou publicamente o término.