POLÊMICA

Virginia encontrou modelos pagas por Vini Jr. para irem à Madri em restaurante que frequentavam, diz jornal

Vini Jr. costumava ir para restaurante após jogos, onde teriam encontrado as mulheres

Felipe Sena

Publicado em 15 de maio de 2026 às 21:46

Virginia e Vini Jr. terminaram relacionamento Crédito: Reprodução | Instagram

O relacionamento de Virginia e Vini Jr. começou cercado por polêmicas. O casal que disse “sim” um para o outro há seis meses, já teriam se desentendido quando estavam se conhecendo, e a influenciadora descobriu que o craque do Real Madrid tinha supostas conversas com a modelo Day Magalhães.

No entanto, após o ponto final de Virginia na relação, nesta sexta-feira (15) colocou mais lenha na fogueira e só piorou a situação. Começaram a circular especulações nas redes sociais sobre um encontro de Vini Jr. e duas mulheres chamadas de garotas de programa, o que sugere que o fim do namoro foi por causa de traição.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

De acordo com o portal LeoDias, uma fonte divulgou print de mensagens afirmando que o jogador teria patrocinado a viagem de duas modelos brasileiras a Madri, cidade da Espanha onde reside.

As duas mulheres estariam hospedadas em um hotel na Espanha a convite do jogador de futebol do Real Madrid. Elas foram identificadas como Bruna Pinheiro e Jéssica de Paula. As duas são Piracicaba, interior de São Paulo.

Segundo o portal, Virginia, que chegou a conversar com o jornalista Leo Dias, viajou para Madri, na Espanha, de “última hora” para matar a saudade do então namorado e chegou ao local na última segunda-feira (11).

O período coincidiu com a hospedagem das mulheres. Bruna Pinheiro disse que ela e Jéssica estavam no mesmo restaurante que Vini Jr. e a influenciadora foram jantar após a partida do jogo do Real Madrid, realizado no estádio Santiago Bernabéu, na última quinta-feira (14).