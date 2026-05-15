Virginia encontrou modelos pagas por Vini Jr. para irem à Madri em restaurante que frequentavam, diz jornal

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Felipe Sena
Publicado em 15 de maio de 2026 às 21:46
O relacionamento de Virginia e Vini Jr. começou cercado por polêmicas. O casal que disse “sim” um para o outro há seis meses, já teriam se desentendido quando estavam se conhecendo, e a influenciadora descobriu que o craque do Real Madrid tinha supostas conversas com a modelo Day Magalhães.
No entanto, após o ponto final de Virginia na relação, nesta sexta-feira (15) colocou mais lenha na fogueira e só piorou a situação. Começaram a circular especulações nas redes sociais sobre um encontro de Vini Jr. e duas mulheres chamadas de garotas de programa, o que sugere que o fim do namoro foi por causa de traição.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
De acordo com o portal LeoDias, uma fonte divulgou print de mensagens afirmando que o jogador teria patrocinado a viagem de duas modelos brasileiras a Madri, cidade da Espanha onde reside.
As duas mulheres estariam hospedadas em um hotel na Espanha a convite do jogador de futebol do Real Madrid. Elas foram identificadas como Bruna Pinheiro e Jéssica de Paula. As duas são Piracicaba, interior de São Paulo.
Segundo o portal, Virginia, que chegou a conversar com o jornalista Leo Dias, viajou para Madri, na Espanha, de “última hora” para matar a saudade do então namorado e chegou ao local na última segunda-feira (11).
O período coincidiu com a hospedagem das mulheres. Bruna Pinheiro disse que ela e Jéssica estavam no mesmo restaurante que Vini Jr. e a influenciadora foram jantar após a partida do jogo do Real Madrid, realizado no estádio Santiago Bernabéu, na última quinta-feira (14).
Virginia soube da presença das mulheres em Madri, quando estava no estádio, e a situação só piorou ao saber que elas estavam no mesmo local que Virginia e o namorado. Além disso, as modelos confirmaram que encontraram os famosos no restaurante, por coincidência. Vale ressaltar que Virginia já frequentava o restaurante, um hábito de Vini Jr. após os jogos.