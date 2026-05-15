É O FIM

ACABOU: Vini Jr. e Virginia Fonseca terminam namoro de seis meses após rumores de crise

Influenciadora confirmou fim do relacionamento

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2026 às 08:24

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Vini Jr, de 25 anos, e Virginia Fonseca, de 27, não estão mais juntos. Após dias de especulações, o fim do relacionamento foi confirmado pela influenciadora nesta sexta-feira (15). O término colocou ponto final em um romance que vinha chamando atenção por viagens, trocas de presentes e demonstrações públicas de carinho, mas que também já dava sinais de desgaste nos últimos dias. Fãs do casal vinham apontando um afastamento, principalmente pela falta de interação dos dois nas redes sociais.

"Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", iniciou Virginia no texto.

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"Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho. Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha! Obrigada!", finalizou a influenciadora.

Virginia confirmou fim do relacionamento com Vini Jr.Virginia confirmou fim do relacionamento com Vini Jr. Crédito: Reprodução/InstagramReprodução/Instagram

Os rumores sobre a crise no relacionamento do casal começaram no início do mês, após seguidores perceberem mudanças no comportamento de Virginia nas redes. Conhecida por interagir com frequência nas publicações do jogador, ela passou a não curtir nem comentar os posts recentes dele, o que levantou questionamentos entre internautas. Além disso, a influenciadora foi vista em eventos com amigos e estaria com 'energia de solteira'.

As especulações ganharam ainda mais força no dia 4 de maio, quando Vini Jr. publicou e, em seguida, apagou uma imagem em que aparecia em um momento de intimidade com a influenciadora. A atitude acabou alimentando ainda mais as especulações de um possível afastamento entre os dois. Apesar da repercussão, a assessoria de Virginia negou, naquele momento, qualquer problema no relacionamento. "Não temos conhecimento de término de namoro", informou.