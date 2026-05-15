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Vera Viel expõe hábito íntimo de Rodrigo Faro no banho: 'Quer que eu fique olhando'

Apresentadora contou detalhe curioso da rotina do casal e divertiu seguidores nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2026 às 07:57

Rodrigo Faro e Vera Viel Crédito: Reprodução/Instagram

Vera Viel divertiu os seguidores ao revelar um hábito curioso do marido, Rodrigo Faro, durante um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (14). Em clima descontraído, os dois abriram a intimidade e falaram sobre o companheirismo que mantêm após 29 anos de relacionamento.

Durante o quadro "Entre Nós", postado no Instagram do apresentador, Vera contou que Faro gosta de tê-la por perto praticamente o tempo todo, até nos momentos mais simples da rotina. "Tudo o que ele vai fazer, ele quer que eu esteja junto. Se ele vai treinar, ele quer que eu vá treinar junto com ele, se ele entra no mar, ele quer que eu entre no mar junto com ele", disse. "Rodrigo ama ter a minha companhia", completou.

Mansão de Rodrigo Faro 1 de 17

O apresentador concordou: "Até quando eu vou treinar e você não vai, eu peço para você ficar sentada do meu lado". Na sequência, Vera revelou um costume inusitado envolvendo a hora do banho.

"Até quando ele vai tomar banho, ele quer que eu fique sentada olhando ele tomar banho", entregou, aos risos. Rodrigo Faro confirmou a história e explicou que o momento acabou virando uma espécie de ritual entre os dois.

"É verdade, é verdade", falou, sorrindo. "Às vezes, eu vou tomar banho, aí é bonitinho. Porque ela já sabe que eu gosto. Aí ela vai, eu tô tomando banho e ela senta ali na banheira e fica conversando comigo, porque ela sabe que eu quero aquele minuto de atenção dela", afirmou.