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Xanddy relembra aposta inusitada ao conhecer Carla Perez: 'Achavam que eu não gostava da fruta'

Cantor contou detalhes do primeiro encontro com a dançarina, que aconteceu em Salvador, em 1999

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2026 às 06:50

Xanddy e Carla Perez
Xanddy e Carla Perez Crédito: Reprodução/Instagram

Xanddy abriu o jogo sobre o relacionamento de mais de 25 anos com Carla Perez, e afirmou que tudo começou de forma inesperada e com direito até a aposta nos bastidores. Na época, enquanto a dançarina já era um dos maiores fenômenos do Brasil, ele ainda começava a ganhar destaque como vocalista do grupo Harmonia do Samba.

Segundo o artista, tudo começou depois que um CD da banda chegou às mãos da apresentadora, que estava prestes a apresentar o programa "Canta e Dança". Na época, Carla morava em São Paulo e, durante uma viagem para Salvador, em 1999, decidiu assistir a um show do grupo.

Xanddy e Carla Perez

Xanddy e Carla Perez por Reprodução/Instagram
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@davidomingos_ por Reprodução/Instagram @davidomingos_
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Xanddy e Carla Perez por Reprodução/Instagram

"Ela apareceu de surpresa no meu show. Ela era a Carla Perez e eu só tinha uma cueca e um corsa verde", brincou o cantor ao recordar o momento durante participação no podcast Pulse, no YouTube. Durante a apresentação, ele fez um convite para a dançarina. "Ela era aquele fenômeno. Mas, é claro, que chamei ela para subir ao palco. Ela dançou e, no fim, Carla diz que eu disse no ouvido dela: 'eu te adoro'".

Após o show, Carla esperou o artista no camarim e convidou toda a banda para jantar com ela e sua equipe. Foi nesse momento que aconteceu a situação inusitada revelada por Xanddy.

"Quando Carla foi embora na frente, eu chamei todo mundo da banda, quase como uma roda de oração e falei: 'se alguém aparecer nesse jantar, eu saio da banda'", falou.

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"Cheguei ao jantar e o engraçado é que estava rolando na mesa dela uma aposta de que eu, na verdade, não gostava da fruta. Achavam isso", continuou.

Xanddy explicou que os comentários surgiam por causa de seu jeito de dançar no palco. "Era a conversa que rolava por eu dançar e tal. Achavam que eu não ia aparecer ou que eu ia aparecer e chamar: 'minha rainha' (risos). Resultado: eu apareci, papai. Foi uma alegria danada, todo mundo com cara de tacho porque tinham perdido a aposta. Tinham apostado dinheiro mesmo".

O casal segue junto até hoje e tem dois filhos: a cantora e produtora musical Camilly Victoria, de 24 anos, e o fisiculturista e estudante de nutrição e cinesiologia Victor Alexandre, de 22.

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Carla Perez E Xanddy Xanddy Carla Perez Xanddy Harmonia Xanddy E Carla Perez

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