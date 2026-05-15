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Traição no trabalho? Especialista aponta as cinco profissões mais infiéis

Para Tracey Cox, algumas carreiras criam ambientes propícios para conexões emocionais intensas, distância afetiva e quebra de limites

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2026 às 06:29

Traição e infidelidade Crédito: Shutterstock/Reprodução

A infidelidade pode surgir por diferentes razões, mas especialistas em relacionamentos apontam que o ambiente profissional também influencia esse comportamento. Rotinas estressantes, jornadas longas, convivência intensa com colegas e até a sensação de poder podem favorecer situações de envolvimento extraconjugal.

A especialista em sexualidade e relacionamentos Tracey Cox, conhecida por seus livros sobre o tema e colunista do Daily Mail, explicou que determinadas profissões apresentam características que aumentam as chances de traição. Segundo ela, não é apenas uma questão de personalidade, mas do contexto emocional e social criado por certas carreiras. Ela aponta que estresse, a hierarquia e a logística de certos trabalhos facilitam casos extraconjugais. As informações foram divulgadas pelo jornal La Nacion.

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Veja as cinco áreas profissionais citadas por ela:

1. Saúde

Mesmo enfrentando plantões cansativos e jornadas desgastantes, profissionais da saúde aparecem entre os grupos com maior tendência à infidelidade. De acordo com Cox, médicos, enfermeiros e outros trabalhadores do setor vivem situações emocionalmente intensas diariamente, o que cria vínculos profundos entre colegas.

A especialista também mencionou um componente psicológico fundamental: o "complexo de Deus". Ela destacou que o reconhecimento e o status ligados à profissão podem alimentar uma sensação de invulnerabilidade em alguns profissionais, levando à ideia de que regras e limites não se aplicam da mesma forma a eles.

2. Educação

Professores e profissionais da educação também estão na lista. O desgaste emocional da rotina escolar, salários que nem sempre compensam o esforço e o fardo de levar o trabalho para casa, dificultando a separação da vida pessoal e profissional, podem criar uma lacuna nos relacionamentos.

Segundo Cox, muitas vezes quem não atua na área tem dificuldade para compreender a pressão enfrentada pelos educadores. Isso pode fazer com que professores encontrem apoio emocional justamente em colegas que compartilham da mesma realidade.

3. Bancos e Finanças

Na visão da especialista, o universo financeiro está ligado a ambientes altamente competitivos e focados em resultados. Ela afirma que profissionais acostumados a correr riscos e ultrapassar limites para alcançar metas podem acabar levando esse comportamento também para a vida pessoal.

O dinheiro, o status e a busca constante por desempenho seriam fatores que contribuem para atitudes impulsivas e relações paralelas.

4. Empreendedores

Empresários e empreendedores também aparecem entre os grupos citados por Tracey Cox. Pessoas acostumadas a liderar, tomar decisões rápidas e controlar a própria rotina podem desenvolver uma visão mais individualista sobre os relacionamentos.

Segundo a especialista, quando sentem que algo está faltando na vida afetiva, alguns acabam buscando satisfação fora do relacionamento sem enxergar isso como uma grande ruptura moral, mas sim como uma escolha prática.

5. Aviação

Pilotos e comissários de bordo fecham a lista. Para Cox, a própria dinâmica da profissão facilita casos extraconjugais. Viagens constantes, longos períodos longe de casa, hospedagens em hotéis e mudanças frequentes de cidade criam oportunidades para encontros discretos.