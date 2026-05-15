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Sem saber fazer café, empresária abriu cafeteria de 8 m² e transformou negócio em marca de R$ 58 milhões

Jeni Castro apostou em branding ousado, cafés “instagramáveis” e cardápio saudável

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2026 às 07:00

Jeni Castro
Jeni Castro Crédito: Reprodução

Ela não tinha experiência, mas tinha uma ousadia absurda. Foi assim que a empresária Jeni Castro se tornou milionária. Sem nenhuma carreira no ramo do café, sem investidores e contrariando regras tradicionais do setor, ela um pequeno negócio de apenas 8 metros quadrados em uma marca avaliada em mais de R$ 58 milhões.

Fundadora da Coffee Dose, ela começou o negócio em 2018, dentro de um salão de beleza, nos Estados Unidos. Na época, ela tinha apenas um pequeno espaço, o apoio do marido e a percepção de que o mercado de cafeterias estava preso a uma estética “sem personalidade”.

Coffee Dose

Coffee Dose por Reprodução
Coffee Dose por Reprodução
Coffee Dose por Reprodução
Coffee Dose por Reprodução
Coffee Dose por Reprodução
Coffee Dose por Reprodução
Coffee Dose por Reprodução
Coffee Dose por Reprodução
Jeni Castro por Reprodução
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Coffee Dose por Reprodução

Oito anos depois, a Coffee Dose virou uma rede com várias unidades, incluindo drive-thru, clube de brunch, cafeteria em contêiner rosa, buffet, bar de expresso móvel e até um ônibus temático chamado “Anti-Bitch Bus”.

Em 2026, a marca anunciou novas expansões, incluindo uma unidade de 334 metros quadrados em Palm Springs, considerada a maior da história da empresa.

Segundo Jeni Castro, o diferencial da Coffee Dose nunca foi apenas o café. “Precisávamos ser barulhentos com o branding. Precisávamos ser ousados, memoráveis e assumidamente distintos”, afirmou à Forbes.

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A marca ficou conhecida pelo visual maximalista em tons de rosa, verde-menta e cromado, além de frases provocativas, embalagens chamativas e produtos feitos para viralizar nas redes sociais.Um dos itens mais famosos da cafeteria é o “Anti-Bitch Serum”, nome dado pela empresa para cafés e bebidas à base de matcha.

A empresária também apostou em menus considerados mais saudáveis, com ingredientes orgânicos, bagels de fermentação natural, lattes funcionais e produtos sem óleo de sementes.

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O conceito foi pensado para transformar a cafeteria em uma experiência completa, com brunch, drinks, sobremesas e espaços criados para gerar fotos e vídeos "instagram´pa. “Atualmente, as pessoas entram esperando um momento para o Instagram”, explicou Castro.

Hoje, a Coffee Dose possui mais de 200 funcionários e já é considerada uma marca de oito dígitos, com faturamento superior a R$ 58 milhões. Segundo a empresária, a meta agora é alcançar a marca de R$ 582 milhões nos próximos anos.

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