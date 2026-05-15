FICOU RICA

Sem saber fazer café, empresária abriu cafeteria de 8 m² e transformou negócio em marca de R$ 58 milhões

Jeni Castro apostou em branding ousado, cafés “instagramáveis” e cardápio saudável

Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2026 às 07:00

Jeni Castro Crédito: Reprodução

Ela não tinha experiência, mas tinha uma ousadia absurda. Foi assim que a empresária Jeni Castro se tornou milionária. Sem nenhuma carreira no ramo do café, sem investidores e contrariando regras tradicionais do setor, ela um pequeno negócio de apenas 8 metros quadrados em uma marca avaliada em mais de R$ 58 milhões.

Fundadora da Coffee Dose, ela começou o negócio em 2018, dentro de um salão de beleza, nos Estados Unidos. Na época, ela tinha apenas um pequeno espaço, o apoio do marido e a percepção de que o mercado de cafeterias estava preso a uma estética “sem personalidade”.

Coffee Dose 1 de 9

Oito anos depois, a Coffee Dose virou uma rede com várias unidades, incluindo drive-thru, clube de brunch, cafeteria em contêiner rosa, buffet, bar de expresso móvel e até um ônibus temático chamado “Anti-Bitch Bus”.

Em 2026, a marca anunciou novas expansões, incluindo uma unidade de 334 metros quadrados em Palm Springs, considerada a maior da história da empresa.

Segundo Jeni Castro, o diferencial da Coffee Dose nunca foi apenas o café. “Precisávamos ser barulhentos com o branding. Precisávamos ser ousados, memoráveis e assumidamente distintos”, afirmou à Forbes.

A marca ficou conhecida pelo visual maximalista em tons de rosa, verde-menta e cromado, além de frases provocativas, embalagens chamativas e produtos feitos para viralizar nas redes sociais.Um dos itens mais famosos da cafeteria é o “Anti-Bitch Serum”, nome dado pela empresa para cafés e bebidas à base de matcha.

A empresária também apostou em menus considerados mais saudáveis, com ingredientes orgânicos, bagels de fermentação natural, lattes funcionais e produtos sem óleo de sementes.

O conceito foi pensado para transformar a cafeteria em uma experiência completa, com brunch, drinks, sobremesas e espaços criados para gerar fotos e vídeos "instagram´pa. “Atualmente, as pessoas entram esperando um momento para o Instagram”, explicou Castro.