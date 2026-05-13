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Como é a mansão refúgio de verão de Heloísa Périssé na Bahia com piscina, mata e clima de resort

Atriz abriu as portas da casa para a revista Casa e Jardim e mostrou imóvel integrado à natureza na Praia do Forte

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:00

Heloísa Périssé abriu as portas da mansão na Praia do Forte e mostrou decoração minimalista
Heloísa Périssé abriu as portas da mansão e mostrou decoração minimalista Crédito: Gabriela Daltro/Divulgação

Entre piscina, mata nativa e espaços pensados para convivência, Heloísa Périssé revelou detalhes de sua mansão de veraneio na Bahia ao abrir as portas da residência para a revista Casa e Jardim. O imóvel fica na Praia do Forte e foi projetado para funcionar como um refúgio de descanso, diversão e conexão com a natureza.

Construída em um terreno de 700 m², a residência possui 365 m² e foi idealizada pela arquiteta Lais Galvão. O projeto foi pensado para fugir do conceito tradicional de casa de praia e criar um ambiente leve, aberto e totalmente integrado ao exterior.

Um dos principais destaques do imóvel é a integração entre os ambientes internos e externos. Grandes áreas de vidro conectam sala, cozinha, jardim e espaço gourmet, permitindo entrada constante de luz natural e ventilação cruzada.

A casa foi dividida em dois módulos para favorecer a circulação de ar e ampliar o contato com a área verde ao redor. Madeira, eucalipto e tons naturais aparecem em diferentes espaços da construção e reforçam o estilo despojado e sofisticado da decoração.

Mansão de Heloísa Périssé na praia

Heloísa Périssé abriu as portas da mansão na Praia do Forte e mostrou decoração minimalista, piscina e integração total com a natureza por Gabriela Daltro/Divulgação
Heloísa Périssé abriu as portas da mansão na Praia do Forte e mostrou decoração minimalista, piscina e integração total com a natureza por Gabriela Daltro/Divulgação
Heloísa Périssé abriu as portas da mansão na Praia do Forte e mostrou decoração minimalista, piscina e integração total com a natureza por Gabriela Daltro/Divulgação
Heloísa Périssé abriu as portas da mansão na Praia do Forte e mostrou decoração minimalista, piscina e integração total com a natureza por Gabriela Daltro/Divulgação
Heloísa Périssé abriu as portas da mansão na Praia do Forte e mostrou decoração minimalista, piscina e integração total com a natureza por Gabriela Daltro/Divulgação
Heloísa Périssé abriu as portas da mansão na Praia do Forte e mostrou decoração minimalista, piscina e integração total com a natureza por Gabriela Daltro/Divulgação
Heloísa Périssé abriu as portas da mansão na Praia do Forte e mostrou decoração minimalista, piscina e integração total com a natureza por Gabriela Daltro/Divulgação
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Heloísa Périssé abriu as portas da mansão na Praia do Forte e mostrou decoração minimalista, piscina e integração total com a natureza por Gabriela Daltro/Divulgação
Heloísa Périssé abriu as portas da mansão na Praia do Forte e mostrou decoração minimalista, piscina e integração total com a natureza por Gabriela Daltro/Divulgação
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Heloísa Périssé abriu as portas da mansão na Praia do Forte e mostrou decoração minimalista, piscina e integração total com a natureza por Gabriela Daltro/Divulgação

Na parte externa, a mansão conta com piscina, deque coberto, área gourmet e paisagismo tropical inspirado na vegetação baiana.

A decoração segue uma linha minimalista natural, marcada por móveis claros, tecidos leves, madeira e paleta neutra em tons de branco, bege e cinza-claro.

Sofás amplos, móveis em palhinha e peças artesanais ajudam a criar um clima acolhedor em todos os cômodos. Nos quartos, o projeto aposta em armários abertos e ausência de televisores para estimular momentos de descanso e convivência.

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A cozinha integrada também foi planejada para funcionar como um espaço de encontro entre familiares e amigos durante os períodos de férias.

Segundo Heloísa Périssé, o principal objetivo do projeto era transformar o imóvel em um espaço voltado para diversão, encontros e momentos em família. A residência conta com cinco suítes, incluindo uma adaptada com recursos de acessibilidade no térreo.

Mesas redondas, áreas compartilhadas e integração entre os ambientes foram escolhas pensadas para estimular conversas e experiências coletivas dentro da casa.

Além de servir como refúgio de verão, a atriz revelou que também imagina a residência como uma possível moradia no futuro, mantendo o clima descontraído e confortável típico das casas de praia.

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